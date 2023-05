Al anunciar el RB19 a principios de año, el equipo informó que lanzaba un concurso para esta temporada que permitiría a los fieles aficionados "Make Your Mark" adornar los endplates del alerón trasero, los sidepods, el chasis lateral y los endplates del alerón delantero con su propio diseño y enviarlo para que Red Bull lo utilizará en las tres carreras americanas del calendario 2023 de la Fórmula 1.

El equipo donde militan Checo Pérez y Max Verstappen dio a los aficionados la oportunidad en tres carreras: Miami, Austin y Las Vegas. Ahora, Red Bull ya mostró el diseño ganador para el Gran Premio de Miami.

El ganador de este concurso no sólo tendrá la gloria eterna de esta decoración especial, sino que también viajará para admirarla en la vida real. En esta ocasión el honor correspondió a la argentina Martina Andriano, elegida entre miles de participantes.

Christian Horner fue parte del jurado que decidió la decoración ganadora que presenta un llamativo diseño en rosa, azul y morado, obra de la estudiante de diseño gráfico Martina.

"Dar a nuestros aficionados la oportunidad de influir en nuestro diseño en las tres carreras de Estados Unidos es algo que otros equipos no hacen. Es importante para el equipo poder involucrar a nuestros fans en lo que hacemos y darles oportunidades únicas como ésta. Creo que Martina ha hecho un gran trabajo y la decoración es increíble cuando la ves en la vida real", dijo Christian Horner en un comunicado.

" El diseño mantiene el espíritu de lo que somos, pero también introduce a Miami en el RB19. Sin duda, vamos a destacar cuando veamos ese coche en la pista. Estoy intrigado por ver lo que se nos ocurre para Austin y, por supuesto, Las Vegas, que promete ser realmente emocionante".

Decoración del Red Bull Racing RB19 para el GP de Miami Photo by: Red Bull Content Pool

La diseñadora y ganadora de Make Your Mark Miami, Martina Andriano, dijo: "En el momento en que me enteré de que había ganado me quedé en shock y sin palabras, no me lo podía creer; parece un sueño loco".

"Lo primero en lo que pensé cuando empecé mi diseño fue en cómo fluye el aire a través y sobre el coche, luego cómo se mueve y lo rápido que es, y de ahí me vino la inspiración. Luego, por supuesto, quise representar a Miami y la carrera, así que todo eso fue la inspiración. Desde que empecé a estudiar diseño gráfico quería diseñar algo para un coche, como una decoración, un traje o un casco, e incluso antes de eso sabía que algún día quería trabajar en la Fórmula 1, así que recibir esta oportunidad es algo enorme".

"Será mi primera carrera, el coche tendrá mi diseño y yo estaré en el garaje. Va a ser una semana increíble", dijo la ganadora.