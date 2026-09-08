VIDEO: ¡Red Bull hizo rodar un F1 sobre los rieles del metro de Madrid!
Red Bull transformó uno de sus F1 para permitirle circular por las vías del metro de Madrid, en la estación situada justo frente al Madring.
Durante los últimos 20 años, Red Bull Racing ha hecho rodar F1 por todos los terrenos, desde la arena hasta la nieve, y ha realizado cambios de neumáticos en la oscuridad total e incluso sin gravedad, pero nunca un monoplaza había sido adaptado para avanzar sobre raíles. Ahora ya lo hizo.
El GP de España se celebrará por primera vez en Madrid este fin de semana y, además de estar en un entorno urbano, el circuito tiene la particularidad de estar especialmente bien comunicado, con varias estaciones de metro que llegan hasta sus puertas. La ocasión era, por tanto, demasiado buena para Red Bull, que simplemente transformó uno de sus F1 en tren.
La división Heritage de Red Bull se ha asociado con el colectivo de ingenieros Andtonic. En los talleres de Canillejas, a pocos pasos del Madring, se diseñaron y fabricaron en seis meses unas ruedas de metal de 29,8 kg, es decir, el doble de una rueda habitual.
Fueron transportadas a Milton Keynes para ser montadas en un Red Bull RB8, que había llevado a Sebastian Vettel al título en 2012, y cuya anchura era perfectamente adecuada.
VIDÉO - Red Bull fait rouler une F1 sur les rails du métro de Madrid !
Red Bull documentó sus preparativos en España e Inglaterra. Para no dañar las suspensiones, hubo que reducir el peso de las ruedas y, sobre todo, hacerlo en poco tiempo para respetar el momento fijado por la red de transportes de Madrid para la demostración en el metro, realizada a primera hora de la mañana.
Una primera prueba se hizo montando las ruedas en un karting, antes del verdadero rodaje. Red Bull recurrió a Patrick Friesacher, que pasó por el Red Bull Junior Team y disputó 11 carreras con Minardi en 2005.
Patrick Friesacher pilotó un Red Bull en el metro de Madrid.
Photo by: Red Bull Content Pool
El austríaco, que sigue vinculado a Red Bull para las demostraciones, pudo rodar una distancia de 5 km y pasar por la estación Feria de Madrid, situada justo delante de la entrada del circuito.
"Fue una experiencia increíble", declaró Patrick Friesacher. "He tenido la suerte de vivir muchas cosas con nuestro equipo Heritage, pero pilotar un F1 sobre raíles fue irreal. ¡Es geinal poder añadir 'piloto de metro' a mi CV!"
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