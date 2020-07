A pesar de los cuatro meses que la Fórmula 1 ha estado parada, no ha dejado de inspirar a artistas de renombre. Red Bull aprovechó los días previos al GP de Austria 2020, primera cita de la temporada debido al brote de COVID-19, para crear un auténtico espectáculo de imágenes y sonido.

Martin Grubinger, percusionista de talla internacional, combinó la música clásica con los sonidos del deporte del motor para crear una banda sonora para el GP de Austria (5 de julio) y el GP de Estiria (12 de julio). Para ello, reunió a músicos de diferentes especialidades y un coro de 150 miembros.

No solo eso, si no que utilizó también el toro de metal del Red Bull Ring (1,300 toneladas, 18 metros de altura y hecho de placas de acero Corten, de apariencia oxidada) como gran tambor, bautizando a la representación como Drum the Bull (Tambores en el Toro).

El Fórmula 1 de Sauber de la temporada 1995 (el C14), un coche de NASCAR, una moto de Moto2, un camión de asistencia del Dakar y el avión Lockheed P-38 ‘Lightning’ pusieron la nota deportiva del show.

"Me invitaron a ver el toro, tamborileé un poco en él y descubrí que la acústica era fantástica. Lo golpeé y de inmediato me enamoré. Estaba claro que sería genial crear un himno para el regreso de la F1", dice Grubinger.

"Era clave para nosotros que no solo fuera música, sino que el deporte motor fuera pieza clave, pero en realidad se creó una partitura y todo fue cronometrado con mucha precisión". “Creamos una partitura musical con compases y tiempo y la banda tocaba, pero luego tuvimos que poner al automovilismo en su lugar. Pero la partitura creada necesitaba que todo se cronometrara con precisión. Por ejemplo, en el compás 230 tuvimos al piloto de avión dirigiéndose directamente hacia el toro. En el compás 237 tuvo que hacer el vuelo vertical". Así, esta peculiar orquesta se sincronizó a la perfección para crear una obra musical única que pretende homenajear el regreso de la Fórmula 1 a la acción. También fue pieza clave Cameron Carpenter, que tocó su famoso órgano –que tardó 10 años en construir– desde lo alto del techo de un camión de asistencia del Dakar conducido por Matthias Walkner, ganador en motos en 2018.

Pasa las imágenes para ver el espectáculo de Red Bull previo al GP de Austria de F1 2020 (y pulsa en ellas para verlas en grande)