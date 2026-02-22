VIDEO: Tsunoda sufre un incendio en exhibición de Red Bull en San Francisco

Una vez más, el japonés Yuki Tsunoda ha sufrido un incendio durante una demostración de Red Bull, ahora en las calles de San Francisco donde este sábado el equipo realizó un road show con el piloto japonés.

Tsunoda, quien fue piloto de Racing Bulls antes de tomar el asiento de Red Bull luego de las dos primeras carreras del 2025 no fue renovado como titular para el 2026, pero se mantuvo con la escuadra de Milton Keynes para este año como piloto de reserva y de simulación.

El japonés condujo se hizo presente en la zona de la bahía para conducir un RB7 alrededor de Marina Boulevard en un evento donde estaría acompañado por otros pilotos como el exF1 Scott Speed y Mitch Guthrie, competidor de Rally Raid, todos ellos miembros de la familia Red Bull.

Sin embargo, en las redes sociales como X comenzaron a circular videos desde San Francisco donde se mostraba como el coche de Tsunoda terminaba en llamas. Todo inició con un humo que rápidamente se convirtió en incendio en la parte trasera.

Segundo incidente de Tsunoda en un show run

En el 2024, Tsunoda sufrió un problema similar durante una gira por Asia. En aquel instante circuló por las calles de la ciudad de Taichung en Taiwán. Tsunoda, quien era piloto de Racing Bulls en esa época estaba haciendo donas antes de comenzar a ver que los frenos traseros estaban en llamas.

Este incidente obligó a que los bomberos intervinieran para apagar el incendio, tal como en esta ocasión en San Francisco.