VIDEO: El emotivo homenaje de Vettel a Schumacher en el Ferrari F2002 en Monza

El tetracampeón mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel se emocionó profundamente después de deleitar a los aficionados italianos en Monza con una vuelta de demostración en el Ferrari de 2002 de su amigo Michael Schumacher.

Vettel completó unas cuantas vueltas en el F2002 como parte de las actividades previas a la carrera en Monza, en un fin de semana en el que Ferrari celebró el 30º aniversario del debut de Schumacher con el equipo en 1996.

El elegante F2002 fue un producto de Maranello en la cima de su poder en la era de Jean Todt y Ross Brawn, impulsando a Schumacher a 11 victorias y a su compañero de equipo Rubens Barrichello a cinco triunfos, mientras el equipo ganó todas las carreras menos dos.

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Schumacher nunca terminó fuera del podio ese año, asegurando su tercer título consecutivo con Ferrari y el quinto en total en ese momento a finales de julio, después del 11º gran premio de la temporada en Francia.

Pero más que la historia del propio coche, lo que conmovió hasta lo más profundo al amigo y protegido de Schumacher, Vettel, fue el legado del siete veces campeón mundial, que no ha sido visto en público desde un accidente de esquí en diciembre de 2013.

"Estoy atrapado y mezclado en sentimientos", dijo Vettel después de la demostración, al borde de las lágrimas. "Por un lado, es un coche tan bonito de conducir. Es una pieza de maquinaria preciosa. Pero, mucho más, es el coche de Michael. Él no está aquí hoy, pero lo sentí mucho en estas vueltas, y espero que ustedes también lo hayan oído y sentido".

Sebastian Vettel Photo by: Eric Le Galliot

El tetracampeón mundial, también piloto de Ferrari entre 2015 y 2020 mientras intentaba emular los años de gloria de Schumacher, dijo que estaba dividido entre dejar que ese momento único durara el mayor tiempo posible y pisar a fondo el potente motor V10.

"Es tan emocionante", describió Vettel, visiblemente temblando de alegría. "No hacen falta muchas vueltas para sentir el alma de un coche, y enseguida percibes que era un coche especial y que simplemente te grita: 'Vamos, vamos, vamos'.

"Todo el tiempo estuve dividido entre querer llevar este coche al límite y disfrutar del momento y hacerlo durar, pero no, ha sido absolutamente hermoso sentir lo vivo que está el espíritu de Michael y lo vivo que está el espíritu de Ferrari por aquí. Lo viví yo mismo hace años".

Añadió: "Hay cosas que echo de menos, pero es una vida diferente y, como dije, al cuidar de la próxima generación de pilotos, hay grandes oportunidades por delante. Así que es un día muy emotivo. Mi corazón late y estoy muy, muy orgulloso y echo de menos a Michael".

Mira la vuelta de demostración de Sebastian Vettel en el Ferrari F2002 de Michael Schumacher en Monza