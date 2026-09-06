Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Italia

VIDEO: El emotivo homenaje de Vettel a Schumacher en el Ferrari F2002 en Monza

Mira la emotiva vuelta de Vettel en el Ferrari F2002 mientras rendía homenaje a Schumacher en el Gran Premio de Italia en Monza

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Editado:
Sebastian Vettel conduce un Ferrari histórico

El tetracampeón mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel se emocionó profundamente después de deleitar a los aficionados italianos en Monza con una vuelta de demostración en el Ferrari de 2002 de su amigo Michael Schumacher.

Vettel completó unas cuantas vueltas en el F2002 como parte de las actividades previas a la carrera en Monza, en un fin de semana en el que Ferrari celebró el 30º aniversario del debut de Schumacher con el equipo en 1996.

El elegante F2002 fue un producto de Maranello en la cima de su poder en la era de Jean Todt y Ross Brawn, impulsando a Schumacher a 11 victorias y a su compañero de equipo Rubens Barrichello a cinco triunfos, mientras el equipo ganó todas las carreras menos dos.

También lee:

Schumacher nunca terminó fuera del podio ese año, asegurando su tercer título consecutivo con Ferrari y el quinto en total en ese momento a finales de julio, después del 11º gran premio de la temporada en Francia.

Pero más que la historia del propio coche, lo que conmovió hasta lo más profundo al amigo y protegido de Schumacher, Vettel, fue el legado del siete veces campeón mundial, que no ha sido visto en público desde un accidente de esquí en diciembre de 2013.

"Estoy atrapado y mezclado en sentimientos", dijo Vettel después de la demostración, al borde de las lágrimas. "Por un lado, es un coche tan bonito de conducir. Es una pieza de maquinaria preciosa. Pero, mucho más, es el coche de Michael. Él no está aquí hoy, pero lo sentí mucho en estas vueltas, y espero que ustedes también lo hayan oído y sentido".

Sebastian Vettel

Sebastian Vettel

Photo by: Eric Le Galliot

El tetracampeón mundial, también piloto de Ferrari entre 2015 y 2020 mientras intentaba emular los años de gloria de Schumacher, dijo que estaba dividido entre dejar que ese momento único durara el mayor tiempo posible y pisar a fondo el potente motor V10.

"Es tan emocionante", describió Vettel, visiblemente temblando de alegría. "No hacen falta muchas vueltas para sentir el alma de un coche, y enseguida percibes que era un coche especial y que simplemente te grita: 'Vamos, vamos, vamos'.

"Todo el tiempo estuve dividido entre querer llevar este coche al límite y disfrutar del momento y hacerlo durar, pero no, ha sido absolutamente hermoso sentir lo vivo que está el espíritu de Michael y lo vivo que está el espíritu de Ferrari por aquí. Lo viví yo mismo hace años".

Añadió: "Hay cosas que echo de menos, pero es una vida diferente y, como dije, al cuidar de la próxima generación de pilotos, hay grandes oportunidades por delante. Así que es un día muy emotivo. Mi corazón late y estoy muy, muy orgulloso y echo de menos a Michael".

Mira la vuelta de demostración de Sebastian Vettel en el Ferrari F2002 de Michael Schumacher en Monza

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Perder el podio de Mónaco no impulsó la motivación de Gasly para lograr la pole de F1 en Monza
Artículo siguiente El espontáneo aplauso de Ferrari a Gasly tras su pole en el GP de Italia

Comentarios destacados
Más de
Filip Cleeren

VIDEO: Fuerte accidente de Leclerc causa una bandera roja en el GP de Italia de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
VIDEO: Fuerte accidente de Leclerc causa una bandera roja en el GP de Italia de F1

Cómo McLaren quedó expuesto en el Gran Premio de Italia de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Cómo McLaren quedó expuesto en el Gran Premio de Italia de F1

Russell dispara contra Verstappen: lo acusa a "de frenar a fondo" y arruinar su pole en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Russell dispara contra Verstappen: lo acusa a "de frenar a fondo" y arruinar su pole en Monza
Más de
Sebastian Vettel

Los aficionados de la F1 se emocionan al ver a Vettel conducir el Ferrari F2002 de Schumacher en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Los aficionados de la F1 se emocionan al ver a Vettel conducir el Ferrari F2002 de Schumacher en Monza

El mensaje de Vettel antes de conducir el Ferrari de Michael Schumacher en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
El mensaje de Vettel antes de conducir el Ferrari de Michael Schumacher en Monza

Desde Fangio hasta Antonelli: cómo evolucionó el récord de edad del Grand Chelem en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Desde Fangio hasta Antonelli: cómo evolucionó el récord de edad del Grand Chelem en la F1

Últimas noticias

F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
F1 EN VIVO: la carrera del Gran Premio de Italia de F1 2026 en Monza

VIDEO: Colapinto llegó a estar tercero en el GP de Italia y perdió terreno por una salida de pista

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
VIDEO: Colapinto llegó a estar tercero en el GP de Italia y perdió terreno por una salida de pista

VIDEO: Fuerte accidente de Leclerc causa una bandera roja en el GP de Italia de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
VIDEO: Fuerte accidente de Leclerc causa una bandera roja en el GP de Italia de F1

Colapinto será investigado tras el GP de Italia por una posible infracción previa a la carrera

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Italia
Colapinto será investigado tras el GP de Italia por una posible infracción previa a la carrera