VIDEO: Vettel no cree haber actuado mal en su movimiento con Alonso

Sebastian Vettel y Fernando Alonso se encontraron en los últimos segundos de la clasificación del GP de Austria 2021 de Fórmula 1 y el incidente dio lugar a la polémica.

El piloto alemán venía preparando su vuelta rápida en las curvas 8 y 9 cuando el español llegaba lanzado, mejorando sus dos primeros parciales en un intento por pasar a la Q3. Pero Vettel se puso en medio de la trazada en la curva 9, la penúltima del Red Bull Ring, dilapidando las opciones de Alonso de mejorar su tiempo.

Eso provocó un importante cabreo en el bicampeón del mundo español, que llegó a decir por la radio en el fragor de la batalla un sonoro "¡Pero qué cojones! ¡No puedo creerlo!", después de haber sido tercero en la Q1.

Alonso se quedó fuera de la Q3, 14º, y el lance está siendo investigado por los comisarios, después de que Vettel se clasificara octavo para la parrilla de la novena cita de la temporada 2021 de F1, el día de su 34º cumpleaños.

Cuando se le preguntó al tetracampeón alemán por el incidente, aseguró: "Bueno... creo que no hay mucho más que yo pudiera haber hecho. Quedaba poco tiempo y habíamos acordado entre todos bajar el ritmo entre las curvas 8 y 9, todo el mundo estuvo de acuerdo, pero todos me pasaron ahí y se saltaron la cola. No creo que fuera lo correcto".

"No creo que yo haya hecho nada malo. Yo simplemente era el último y Fernando fue el primero en llegar. Lo siento por él, pero no creo que le haya hecho nada malo".

"En cuanto miré en los retrovisores, porque no es un buen lugar para tener tráfico, le vi venir justo en ese momento que yo empecé a acelerar. Intenté evitarle y básicamente sacrifiqué mi vuelta para darle el máximo espacio posible. No pude hacer mucho más".

Vettel dejó claro que de haber culpables, serían los coches que le pasaron a él en las curvas 8-9, en una zona donde habían acordado en la reunión de pilotos que todos dejarían hueco.

"No creo que yo haya hecho nada malo. Los demás fueron quienes se saltaron la cola donde dijimos que no se podía hacer. No sé si es que no estaban escuchando", concluyó el de Aston Martin.

