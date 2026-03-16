Villeneuve afirma que Hamilton y Leclerc "arruinaron la carrera de Ferrari" en China
Jacques Villeneuve afirmó que la pugna entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc en el Gran Premio de China fue demasiado intensa y le costó al equipo un mejor resultado
El campeón de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, ha afirmado que la batalla en pista entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc durante el Gran Premio de China «arruinó la carrera de Ferrari».
La carrera en el Circuito Internacional de Shanghái estuvo marcada por un emocionante intercambio de posiciones entre los dos pilotos. Hamilton terminó la carrera en tercera posición, logrando su primer podio con la escudería de Maranello, mientras que Leclerc quedó cuarto.
"Bueno, fue justo porque terminó tercero y logró superar a sus compañeros de equipo, así que sí, salió bien, pero fue un poco extremo y arruinó la carrera de Ferrari", declaró Villeneuve a Sky Sports F1 sobre Hamilton. "Iban en segunda y tercera posición".
Mientras veía la repetición, el canadiense añadió: "Lo hizo en la frenada, bastante tarde, y luego lucharon con tanta intensidad que destrozaron los neumáticos, y en esas dos vueltas perdieron cinco segundos con respecto a Antonelli".
La tres veces campeona de la W Series, Jamie Chadwick, no estuvo de acuerdo y argumentó que Ferrari se dio cuenta de que Mercedes, que terminó en primera y segunda posición con Kimi Antonelli y George Russell, no era su rival hoy.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: James Sutton / Fórmula 1 / Formula Motorsport Ltd vía Getty Images
"No creo que Mercedes fuera su rival hoy, y la verdad es que me gusta bastante que se estén enfrentando", dijo. "También me gustó que ambos parecieran bastante contentos. Charles también dice: “La verdad es que me lo estoy pasando bien”".
"Sí, el inicio del adelantamiento viene propiciado por el nuevo sistema que tenemos, y eso parece un poco diferente y quizá un poco difícil de entender, pero lo que me gusta es que la ejecución del adelantamiento sigue siendo realmente arriesgada.
"Para tener buenas habilidades de carrera, hay que tener buena percepción, y creo que esa parte me gusta bastante, y ahí es donde se ve que un campeón del mundo como Lewis Hamilton destaca, e incluso con Charles aquí, tiene una percepción tan buena de las habilidades de carrera. Eso es lo que le ha dado el podio hoy y ha sido genial de ver".
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