Villeneuve: "Pérez puede ayudar a Verstappen más que Bottas a Hamilton"

Apenas pasaron dos carreras de la temporada 2021 de Fórmula 1, pero Hamilton y Verstappen ya han dado indicios de que pueden llegar a protagonizar una apretada disputa por el campeonato del mundo.

El piloto británico logró la victoria en la primera ronda de Bahréin, pero el holandés respondió al vencer el domingo pasado en Imola y en ambas citas se vio una lucha mano a mano entre los dos.

La batalla entre Mercedes y Red Bull podría mantenerse a lo largo de la temporada y de ser así será fundamental el papel que hagan "Checo” Pérez y Valtteri Bottas como escuderos de sus respectivos compañeros.

En el caso del mexicano, recién llegó este año al equipo de Milton Keynes, mientras que el finlandés está en su quinta temporada con los de Brackley y, si bien apunta a ser un contendiente al campeonato, hasta ahora no demostró ser capaz de ello.

Para Villeneuve, el duelo Hamilton-Verstappen le recuerda al que él mismo protagonizó con Michael Schumacher en 1997: "Era el joven aspirante contra el que Schumacher tenía que luchar como lo hace ahora Hamilton. Michael no podía hacer frente a eso", dijo en F1-Insider.com.

El canadiense recordó que en aquella temporada, donde la definición del campeonato llegó hasta la última carrera en Jerez de la Frontera y terminó a su favor tras un golpe del alemán a su Williams, los compañeros de equipo de cada uno fueron muy importantes.

"En aquel entonces, Heinz-Harald Frentzen era claramente mejor y más rápido que el compañero de equipo de Schumacher, Eddie Irvine. Heinz-Harald simplemente tardó demasiado tiempo en adaptarse al Williams. Por eso Williams puso todas sus cartas sobre mí al principio. Pero sin su apoyo, especialmente en la última carrera, habría sido difícil. Pudimos presionar juntos a Schumacher. Irvine, en cambio, no jugó ningún papel", explicó.

Heinz-Harald Frentzen lidera el GP de San Marino de 1997 sobre Michael Schumacher y Jacques Villeneuve. Photo by: Motorsport Images

Para 2021, Villeneuve cree que la situación será similar, con la ventaja del lado de Verstappen al contar con Sergio Pérez a su lado en el garaje de Red Bull.

"Pérez es el recién llegado al equipo Red Bull y, sin embargo, ya es más fuerte que Bottas, que está en su quinta temporada con Mercedes. Pérez puede ayudar a Max más de lo que Bottas puede hacer por Hamilton", sentenció.

Más aún, el ex campeón del mundo se refirió al choque entre Bottas y George Russell el pasado domino y cree que Toto Wolff, jefe de Mercedes, se equivocó en responsabilizar al piloto de Williams.

"No entiendo muy bien a Toto Wolff. ¿Por qué culpa al joven británico en la colisión con el junior de Mercedes, Russell? Bottas sabía perfectamente que su potencial sucesor estaba a punto de adelantarlo y se arriesgó a un grave accidente con su pequeño movimiento hacia la derecha"

"No debe hacer eso en esas difíciles condiciones de pista. Pero esto demuestra lo tenso que está Bottas ya en la segunda carrera de la temporada. Y eso no va a mejorar. Porque simplemente es demasiado lento. Si no lo fuera, no habría tenido que defender su posición tan duramente contra un Williams", finalizó Villeneuve.

