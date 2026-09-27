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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Villeneuve critica a Piastri tras un costoso "error de novato" en el GP de Azerbaiyán

Jacques Villeneuve criticó el bloqueo de frenos de Oscar Piastri en el Gran Premio de Azerbaiyán como un “error de novato”

Lydia Mee
Publicado:
Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing

El campeón de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, calificó el bloqueo de Oscar Piastri en el Gran Premio de Azerbaiyán como un "error de novato".

El piloto australiano sufrió un doble bloqueo durante la carrera en el Baku City Circuit mientras rodaba tercero. Defendiéndose del Red Bull de Isack Hadjar en la recta principal, Piastri bloqueó los frenos y se fue largo hacia la zona de escape. El incidente lo dejó fuera de la lucha por el podio y lo dejó peleando en la 15ª posición.

Piastri finalmente terminó la carrera 14º, y su compañero de equipo, Lando Norris, abandonó tras un contacto con los pilotos de Alpine, Franco Colapinto y Pierre Gasly.

"Fue un error de novato", dijo Villeneuve al analizar el momento durante la retransmisión de Sky Sports F1. "Lo tomaron desprevenido, mirando por los espejos, y simplemente se lo pasó por completo.

"Es la verdad. Los errores pasan. Aprietas demasiado, pero luego se puede ver que estaba mirando por los espejos y simplemente se lo pasó por completo."

La tres veces campeona de la W Series, Jamie Chadwick, que acompañó a Villeneuve en la retransmisión, compartió su visión de la carrera de McLaren. "Antes tenía puesta su radio", explicó Chadwick sobre Piastri. "Hubo muchas quejas en general de ambos pilotos de McLaren sobre las dificultades para sacar lo mejor de su coche. A Lando lo guían bastante durante la vuelta en cuanto a dónde puede mejorar, dónde puede encontrar rendimiento."

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Añadió: "Al fin y al cabo, trazas una línea, y es un error. Incluso Oscar Piastri tiene que analizarlo, pero es raro ver un doble bloqueo así de un piloto como él. Aunque me pareció extraño."

Piastri explicó que el bloqueo lo tomó por sorpresa. "Sí, tengo que ir a mirarlo porque sin duda me tomó por sorpresa. No creo que frenara súper tarde ni súper fuerte. Simplemente bloqueé al instante ambos delanteros, así que obviamente tengo que revisar eso", dijo el piloto de McLaren a Sky Sports F1. "Simplemente un final de día decepcionante. Creo que la primera mitad de la carrera fue muy fuerte, así que sí, una pena no tener nada que mostrar por ello."

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