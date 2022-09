Villeneuve y su dura experiencia de conducir un F1 moderno

Cargar reproductor de audio

La Fórmula 1 que Jacques Villeneuve dejó atrás en 2006, es un café muy diferente al actual. Algunas cosas no han cambiado mucho, por supuesto: los equipos, los circuitos, Fernando Alonso, o la dificultad de los adelantamientos, por ejemplo, mientras que otras son muy diferentes.

Y este año ha entrado en vigor otra gran reforma del reglamento, por lo que los coches han cambiado significativamente incluso en comparación con el año pasado, pero Villeneuve pudo probar el Alpine 2021 en Monza y luego concedió una entrevista exclusiva a RacingNews365.

En general, el ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 1995 se mostró sorprendido por la rapidez con la que las cosas volvieron a su cauce, a pesar de no haber conducido un coche de F1 en el templo de la velocidad desde 2005.

"El coche era realmente muy estable, bastante fácil de conducir y el agarre era impresionante. Y la velocidad... tu cerebro apenas puede comprender lo que está pasando. Estás clavado al asfalto y parece que estás viendo una película a toda velocidad. Es realmente fascinante".

"Después de las vueltas en el simulador y tras ver conducir a Esteban y Fernando, sabía dónde aplicar los frenos. Y mi cerebro recordaba los arcos de carreras y todo lo demás de hace 15-16 años. Incluso tengo las señales de frenado, todo era igual", continuó Villeneuve.

"Así que los recuerdos no han desaparecido. Pero te dicen que cuando pisas el freno y terminas la distancia de frenado, ¡la curva aún está a 50 metros!"

Otra cosa que le ha sorprendido mucho de la F1 moderna es la sofisticación y eficiencia de la aerodinámica.

"Incluso sin frenar, sientes como si un paracaídas frenara el coche. No recuerdo haber conducido nunca un coche tan estable. Tenía miedo de no poder mantener la cabeza, pero lo hice. Pero esta noche voy a morir de dolor".

Jacques Villeneuve, Williams Photo by: Motorsport Images

Antes del Gran Premio de Bélgica, Villeneuve también tuvo la oportunidad de sentarse en el simulador de Alpine para evaluar el terreno antes de probar el real. Sin embargo, no fue la mejor experiencia para él, ya que dice que le hizo sentir mal.

"Me puso enfermo. Cuando pisas los frenos, tu cerebro cree que estás en un coche de F1, se olvida de que sólo es el simulador. Cree que le afectan las fuerzas G. Los brazos y la cabeza deberían sentirse más pesados, pero no es así".

"Sientes el peso del asiento en lugar del peso de los cinturones de seguridad, y eso es lo contrario de lo que deberías sentir. Y tu cerebro no puede decidir qué está pasando y sientes que te estás fumando algo. Así que tu cerebro intenta fingir las náuseas porque cree que has tomado algo que no deberías".

Aunque la velocidad no era la principal preocupación de Villeneuve durante el test de Monza, prometió no contenerse y acabó marcando algunos tiempos decentes, aunque admitió que fue un poco más cauto en la chicane de Ascari debido al ritmo.