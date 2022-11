Villeneuve: estrategas de Mercedes deberían ver las carreras en TV

Cargar reproductor de audio

Mercedes comenzó la última carrera, el GP de México, con neumáticos de compuesto medio y luego cambió a los duros. Por otro lado, Max Verstappen comenzó con neumáticos blandos y cambió al compuesto medio. Como resultado, ganó la carrera cómodamente para establecer un récord de 14 victorias en una sola temporada.

En declaraciones a Formule1.nl, Jacques Villeneuve dijo sobre la carrera final: "Hubo un gran ambiente en Ciudad de México y la carrera fue interesante, a pesar de las críticas de que era aburrida".

"Parte de que fuera interesante se debió a las decisiones estratégicas de Mercedes, que probablemente debería haber mirado la cobertura televisiva con más atención", indicó el último campeón de Williams en la Fórmula 1.

"Mercedes ha tenido los mejores coches a lo largo de los años y nunca se ha visto arrinconada. El domingo pasado adoptaron un enfoque defensivo, mientras que Red Bull fue agresivo y atacó. Cuando estás a la defensiva tus opciones no son decisivas, sólo puedes ganar si tus rivales cometen errores".

"En la primera mitad de la carrera estaba claro que los neumáticos blandos funcionaban bien a pesar del depósito lleno y de la pista sucia. Después de cincuenta vueltas, los depósitos están vacíos y el agarre del asfalto mejora, así que me sorprendió la elección de los neumáticos duros en el último stint".

George Russell, Mercedes W13, Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"Lewis Hamilton era rápido, ¿por qué no se arriesgó Mercedes? Aún más decepcionante fue George Russell, que quiso cambiar a los neumáticos blandos varias veces porque no tenía nada que perder. Todo el mundo vio lo rápido que era Ricciardo, así que fue la decisión correcta. Tal vez los ingenieros de Mercedes deberían empezar a ver la carrera en la televisión y no en sus ordenadores. Max Verstappen ganó saliendo con neumáticos blandos y conduciendo con confianza".

"He disfrutado de la carrera y creo que parte de la razón por la que ha sido interesante ha sido Daniel Riccardo, que ha remontado después de hacer un intento incomprensible de adelantar a Yuki Tsunoda. No entiendo a los pilotos que creen que pueden hacer algo cuando la rueda delantera de su coche está en línea con la rueda trasera del coche de su oponente. No funciona así. Tsunoda hizo bien en cerrar la puerta".

"Tampoco entiendo el sistema de penalización, a veces son cinco segundos, a veces diez segundos. El año pasado Lewis Hamilton provocó un gran accidente en Silverstone con subviraje y recibió una sanción de 10 segundos. Creo que no hay coherencia en las sanciones".

"No creo que una penalización de tiempo sea una penalización efectiva porque a veces puede empujar a un piloto a esforzarse más, como con Riccardo. Tuvo que trabajar mucho, pero en un momento dado fue incluso más rápido que Hamilton gracias a sus neumáticos", finalizó el canadiense.