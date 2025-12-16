Villeneuve rechaza que Red Bull haga sus coches de F1 para Verstappen

Red Bull ha disfrutado de años de gran éxito en las últimas temporadas de la Fórmula 1, pero prácticamente en exclusiva con Max Verstappen.

El piloto neerlandés ganó cuatro campeonatos consecutivos entre 2021 y 2024 y estuvo a las puertas de sumar un quinto este mes, al terminar a solo dos puntos del nuevo campeón, Lando Norris, en el final de temporada de Abu Dhabi.

Del otro lado del garaje de Red Bull, ya son varios los pilotos que han tenido problemas para seguir el ritmo de Verstappen desde la salida de Daniel Ricciardo a finales de 2018.

Pierre Gasly tuvo apenas 12 carreras en el equipo de Milton Keynes antes de ser reemplazado a mitad de temporada en 2019 por Alex Albon, quien logró mantenerse hasta el final de 2020, solo para ser sustituido posteriormente por Sergio Pérez.

El mexicano fue quien más tiempo permaneció junto a Verstappen y quien más logró mostrar momentos de velocidad similar al neerlandés —e incluso superarlo ocasionalmente— para sumar cinco victorias con el equipo, ayudando además a su compañero a conquistar títulos y a Red Bull a obtener campeonatos de constructores.

Checo Pérez también comenzó a tener problemas en sus dos últimas temporadas, cuando el desarrollo del coche pasó a seguir cada vez más las preferencias de Verstappen, alejándose de las del piloto de Guadalajara, lo que derivó en un 2024 extremadamente difícil que terminó con su salida del equipo.

Sin embargo, este año quedó rápidamente en evidencia que los problemas del segundo piloto en Red Bull no eran exclusivos de Pérez, ya que tanto Liam Lawson como Yuki Tsunoda también tuvieron grandes dificultades junto a Verstappen, dejando en claro el contraste entre ambos lados del garaje.

Pese a esto, Jacques Villeneuve ha defendido a Red Bull frente a las afirmaciones de que el equipo de Milton Keynes construye sus coches en torno a Verstappen sin tener en cuenta al segundo piloto.

"Todo el mundo ha estado diciendo: 'Oh, pero el coche está hecho para Max. Pobre, pobre segundo piloto'. En realidad, no. Max está trabajando en ello, haciendo el coche cada vez mejor", dijo Villeneuve durante una aparición en el podcast High Performance.

"Si eres incapaz de conducirlo o de entender cuál es el problema durante la temporada, acabarás yendo cada vez más lento. No porque seas realmente más lento, sino porque Max irá cada vez más rápido. Eso ocurre porque eres incapaz de entender realmente qué está pasando con el coche.

"Así que, obviamente, trabajarán con Max y, obviamente, el coche se volverá inconducible para ti. Lo vimos con [Sergio] Pérez. Cada año empezaban la temporada a la par y ahí se acababa todo. Pérez no empezó a ir más lento. Max empezó a ir cada vez más rápido".

Añadió: "Es muy simple, porque él podía comprender realmente lo que estaba pasando con el coche. A veces tendrás subviraje porque el eje delantero está demasiado blando, otras porque está demasiado rígido. Otras veces todo depende de lo que esté ocurriendo realmente.

"Y en medio de todo eso, tienes que añadir el paquete aerodinámico. Cuanto más cerca estás del suelo, más agarre tienes. Así que necesitas un coche muy rígido. Pero un coche rígido desliza mecánicamente. Entonces necesitas averiguar qué tienes que hacer para entrar en esa zona perfecta en la que conduces el coche, en la que el coche se convierte en una parte más de tu cuerpo y ya no tienes que pensar en ello. Muy pocos pilotos pueden hacer eso".