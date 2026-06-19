Villeneuve advierte que Red Bull "perdió su brillo" y enfrenta una "difícil" reconstrucción

El campeón del mundo de Fórmula 1 de 1997, Jacques Villeneuve, ha dado su veredicto sobre la campaña actual de Red Bull, afirmando que la escudería de Milton Keynes ha "perdido su brillo" después de haberse "deshecho de todos los que hicieron de este equipo lo que es hoy."

Hablando en el Sky Sports F1 Show tras el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Villeneuve expresó preocupación por el momento de Red Bull.

"Bueno, necesitan encontrar una manera de intentar mantenerlo allí porque es lo único bueno del equipo en este momento, aparte del motor, porque como descubrimos, el motor es muy bueno, la parte ICE (motor de combustión interna) del motor", dijo el canadiense en respuesta a los rumores sobre la salida del cuatro veces campeón Max Verstappen.

"Se ha convertido en un lugar muy político en los últimos dos o tres años. Parece que hay tanta lucha interna por quién va a liderar, quién va a hacer eso, y todos han sido echados. Es muy difícil ver un buen futuro en Red Bull. Es realmente extraño.

"Aprovecharon la ola. Ahora mismo están bajando, y todavía no han tocado fondo. Así que esa es una situación difícil. Ha perdido su brillo. Nadie habla del equipo Red Bull como, 'El equipo loco, divertido y rápido. Siempre encontrarán una solución.'

"No, ya ni siquiera forman parte de la ecuación. No hablamos de ellos. Solo decimos, 'Es duro para Max, pero gracias a Dios que está ahí porque todavía puede llevar este coche al límite.' Esa es más la narrativa ahora mismo. No el equipo, sino Max."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Además de la posible salida de Verstappen, sobre la que el neerlandés ha hablado abiertamente tras no disfrutar de los coches del nuevo reglamento, el equipo ha visto una gran cantidad de salidas de alto perfil en los últimos años. Entre ellas estuvieron Christian Horner, Jonathan Wheatley, Helmut Marko y Adrian Newey, aunque vale la pena señalar que las razones de algunas de estas salidas no se conocen públicamente, incluido qué parte tomó la decisión.

"Así que es un lugar difícil, pero se han deshecho de todos los que hicieron de este equipo lo que es hoy, lo cual es una locura porque incluso Max llegó después de que el equipo ya se hubiera construido", continuó Villeneuve. "Fue la última incorporación al equipo, pero ahora es el último soldado que queda, y eso lo hace realmente, realmente difícil porque no puede sacar adelante al equipo por sí solo.

"No es diseñador de coches. Es muy bueno desarrollando un coche, diciendo lo que se necesita, pero aun así necesitas a la gente a tu alrededor. Pero como puedes ver, incluso Helmut Marko fue apartado, y ahora parece que el programa de jóvenes pilotos es... Ya nadie habla de ello, así que todo ha quedado como destruido y tiene que reconstruirse.

"Pero se reconstruirá, y para eso, tenemos que esperar a que todos los aspectos políticos se resuelvan."

Red Bull ocupa actualmente el cuarto lugar en la clasificación de constructores tras siete rondas disputadas en la temporada 2026.