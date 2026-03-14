Villeneuve: Verstappen "no está en el estado mental adecuado"

Jacques Villeneuve ha afirmado que Max Verstappen podría no encontrarse en el mejor estado mental, ya que cada vez está más frustrado con el Red Bull RB22.

El cuatro veces campeón tuvo un comienzo desastroso durante la carrera sprint de China. Tras quedarse atascado y sufrir un patinazo de las ruedas al inicio de la carrera, Verstappen pasó de la octava posición en la parrilla a la decimotercera.

"No tengo muchas palabras en este momento, para ser sincero", declaró Verstappen a Sky Sports F1 tras la carrera sprint. "Todo lo que podía salir mal salió mal. La salida es un problema que tenemos que solucionar, pero después de eso, el equilibrio es un desastre. Probablemente el mayor desgaste de todos los que estamos ahí fuera, lo cual es simplemente incontrolable.

Además, hay otros aspectos del coche que, diría yo, no estaban bien preparados. Simplemente tenemos que ponernos las pilas".

Cuando se le preguntó hasta qué punto Red Bull podría dar un giro a su situación este fin de semana, Villeneuve declaró a Sky Sports F1: "La verdad es que no, porque el año pasado tenían un coche que se adaptaba a Max y a su estilo de conducción.

"Quizá estaba un poco por debajo del ritmo, pero podían ajustarlo. Ahora mismo, está desorientado. No tiene feedback. No sabe nada, solo sabe que el coche es imposible de conducir. No sabe qué hacer con él y está frustrado. Así que ni siquiera está en el estado mental adecuado.

"Así que será muy difícil para el equipo dar un salto adelante. Pero el equipo ha cambiado. Han perdido a tres de sus principales figuras: [Adrian] Newey, [Christian] Horner y Helmut Marko. Y esos eran los pilares del equipo. Así que quizá estén empezando a pagar el precio por ello".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

La tres veces campeona de la W Series, Jamie Chadwick, añadió: "Siempre va a darlo todo al máximo. No creo que podamos pensar jamás que no va a estar motivado o que no va a dar el 100 %. Siempre va a poner todo lo que tiene en la pista, aunque no parezca que esté muy contento fuera del coche.

"Pero es frustrante. Le motiva el éxito, le motiva ganar; es uno de los pilotos más puros de la parrilla en cuanto a su deseo de competir. Lo hemos visto en todo lo demás que hace. Así que esto no es divertido para él. Pero, del mismo modo, tampoco lo era para los demás cuando él dominaba.

"Así que forma parte de los altibajos propios de este deporte. Pero que Red Bull esté tan lejos como está, con un sistema de propulsión desarrollado internamente, con todo lo que tienen y la experiencia que tienen, creo que tienen que rascarse bien la cabeza y armar algo, porque de lo contrario no van a poder retener a Max Verstappen para el año que viene".