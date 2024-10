Vowles: "Argentina debe sentir orgullo porque Colapinto se ganó su lugar en F1"

Franco Colapinto recibió la oportunidad competir en las últimas nueve rondas de la temporada 2024 de Fórmula 1 con el equipo Williams y desde el primer momento demostró tener lo necesario para ser parte de la parrilla.

El piloto argentino dio destellos de lo que podía hacer al volante del FW46 en su estreno en el Gran Premio de Italia disputado en Monza, y luego fue más allá en las siguientes dos carreras al terminar octavo en Bakú y nuevamente a las puertas de los puntos en Singapur, dos de los escenarios más difíciles del calendario.

La presencia de Colapinto en la máxima categoría terminó con una sequía de 23 años sin un piloto de Argentina en la F1 y causó una gran atención por parte de aficionados y medios de comunicación en el país, lo que se refleja en la presencia de los fans en redes sociales, la cobertura que recibe cada acción del piloto de 21 años y el crecimiento de la audiencia televisiva en los grandes premios.

"Tiene un país que debería estar orgulloso, porque no sólo tienen a su primer piloto en 23 años, sino a un piloto que se ganó su lugar en la Fórmula 1", subrayó Vowles a Motorsport.com sobre la llegada de Colapinto al campeonato.

"No está aquí por suerte. No está aquí por una apuesta. Está aquí porque ha hecho lo necesario para ganarse su lugar ahí, y eso es de lo que deberían estar orgullosos", agregó el jefe de Williams.

El británico, que se convirtió en una figura muy popular entre los aficionados de Colapinto desde que decidió reemplazar a Logan Sargeant con el argentino, se mostró feliz de ver que lo que genera su flamante piloto en Argentina.

"Es un país que ha pasado por momentos muy duros, pero me alegra mucho oír que es gratificante para ellos, y que significa mucho", comentó.

Cuando se le recordó el impacto que tienen actualmente sus declaraciones en el país, Vowles bromeó: "¡Entonces tendré mucho más cuidado!"

Vowles y Colapinto mantienen una relación que comenzó antes que ambos coincidan en Williams, aunque el vínculo lógicamente creció desde que el argentino pasó a ser uno de los pilotos titulares del equipo de Grove.

"Imaginate cuánto me ayudó"¸ dijo Colapinto a Motorsport.com al ser preguntado por Vowles. "Estaba en F2 y de repente recibí la llamada para correr en F1, y él fue el que me ayudó a hacer realidad mi sueño. Así que estoy muy agradecido, por supuesto, y por demostrar que la confianza y la oportunidad que me dio van bien y en la dirección correcta.

"Es un gran paso adelante, y creo que tener a James a mi lado y apoyándome ha sido una gran forma de hacerlo y algo que realmente me ha ayudado desde el principio en mi carrera en la F1. Ha sido muy útil", aseguró Colapinto.