El director del equipoWilliams, James Vowles, ha explicado el contexto que hay detrás de la ausencia del equipo en las pruebas privadas del Circuito de Barcelona-Catalunya, admitiendo que fue una consecuencia de la búsqueda del máximo rendimiento y de forzar los límites operativos de la organización.

En declaraciones previas a la presentación de la decoración para 2026, el exestratega de Mercedes relacionó el retraso con lo tarde que los equipos están lanzando los diseños clave. Dado que la normativa de 2026 crea una curva de desarrollo pronunciada y temprana, la tentación de comprometerse con un chasis, alerones, suelo y carrocería lo más tarde posible para obtener ventajas es fuerte.

Si se compromete demasiado pronto, se puede llegar a la primera carrera con un diseño obsoleto, pero si se compromete demasiado tarde, se aumenta el riesgo de que los plazos de fabricación le perjudiquen. Esto es lo que le ha ocurrido a Williams.

"Detuvimos el desarrollo del coche de 2025 muy pronto, pero lo que hay que asegurarse de hacer es retrasar al máximo las decisiones sobre cuándo lanzar el chasis, el alerón delantero, el alerón trasero, el suelo y la carrocería para aprovechar todas las ventajas del desarrollo".

Añadió: "Así que, si imprimes un coche, si lo tratas de esa manera, dices: 'Vale, vamos a imprimir el coche' en abril del año pasado. Por supuesto, tendríamos un coche, pero sería muy lento en comparación con su capacidad, y te quedarías atrás en la carrera por las mejoras.

"Lo segundo es que tenemos que ponernos a prueba como empresa. El nivel del campeonato no consiste solo en ser capaz de desarrollar el coche desde el punto de vista aerodinámico o vehicular. También se trata de superar los límites del tiempo que se tarda en convertir una idea en un coche que funcione de verdad, por lo que tenemos que seguir avanzando en ese sentido.

Estábamos poniendo a prueba nuestra capacidad como empresa. Así que, además de mantener el buen rendimiento, tenemos que empezar a esforzarnos cada vez más para alcanzar el nivel del campeonato".

Sin embargo, el equipo no logró su objetivo de asistir a Barcelona.

Williams FW48 Foto: Williams

"Hubiera preferido estar en Barcelona. Voy a adelantarme a todo eso. Ese era el objetivo. Eso era lo que pretendíamos hacer. No lo conseguimos".

Aunque Vowles argumenta que, a pesar de haberse perdido las pruebas, su equipo ha mitigado el impacto mediante un trabajo de preparación alternativo en forma de kilometraje VVT, trabajo en el simulador de Carlos Sainz y Alex Albon y comentarios de Mercedes, su proveedor de unidades de potencia, que registró más de 500 vueltas con sus pilotos.

"Tenemos la suerte de que Mercedes cuenta con suficientes pilotos, por lo que recibimos bastante información tanto sobre la caja de cambios como sobre la unidad de potencia, lo que nos permite adelantarnos cuando lleguemos a Baréin, por lo que no creo que con seis días de pruebas nos quedemos atrás".

Sin embargo, hay experiencias que no se pueden replicar.

"Lo que falta es que los pilotos tengan muchos conocimientos para perfeccionar de forma innata lo que ocurre en la pista. Lo que falta es una correlación entre dónde estamos realmente en cuanto a aerodinámica y dónde estamos realmente en cuanto a dinámica del vehículo. Por lo tanto, los datos de la pista son la única forma de establecer eso.



"Así que hay una pérdida, pero con seis días de pruebas, con nuestro simulador con piloto en bucle en el que hemos invertido, de última generación y en funcionamiento desde el año pasado, podemos mitigar gran parte de esa pérdida".

Concluyó diciendo: "En este momento, nadie sabe, y realmente quiero decir nadie, cuál es el orden jerárquico".

