Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Bélgica

Vowles explica cómo los retrasos de Williams podrían ser "una de las mejores cosas"

James Vowles cree que los retrasos de producción de Williams podrían acabar beneficiando al equipo al acelerar los cambios estructurales necesarios para su recuperación a largo plazo

Lydia Mee
Publicado:
James Vowles, Williams

James Vowles, director del equipo Williams, cree que los retrasos en la producción que sufrió la escudería de Grove durante el invierno y el inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1 podrían resultar, en última instancia, "una de las mejores cosas" que le hayan sucedido al equipo.

En una entrevista en directo en el Festival de la Velocidad de Goodwood, durante un episodio del podcast Up To Speed, Vowles habló abiertamente sobre la dura realidad de la transformación del equipo británico. Refiriéndose a la posición actual del equipo —octavo en el campeonato de constructores tras las primeras nueve carreras—, Vowles detalló cómo un invierno con grandes interrupciones comprometió seriamente su buen comienzo de temporada.

"No creo que la gente sea dura. La gente quiere, como yo, como todos queremos, que Williams vuelva a estar en la cima. Tenemos que recordar que somos independientes. Así que hacemos esto por nuestra afición y porque disfrutamos de las carreras", explicó Vowles.

Eso conlleva apoyo, pero también frustración cuando no estamos donde deberíamos estar. La clave está en que Williams tiene un legado increíble, pero para nosotros no es más que una motivación emocional. No podemos confiarnos en ello.

"Probablemente, durante unos 20 años, simplemente no se realizó la inversión necesaria. Y lo que estamos haciendo ahora es recuperar todo eso y asegurarnos de tener un equipo capaz de ascender en la parrilla, ganar carreras y, finalmente, campeonatos. Y hay pequeños detalles que no han salido como esperábamos durante el invierno.

"Francamente, no parece gran cosa, pero perdimos unas dos semanas. Y cuando pierdes dos semanas, empiezas a quedarte muy atrás". 

Alexander Albon, Williams

Alexander Albon, Williams

Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Pero en lugar de ver el retraso como algo totalmente negativo, Vowles insistió en que sirvió como catalizador para reformas estructurales que de otro modo se habrían evitado.

"Ahora está solucionado. De hecho, creo que es una de las mejores cosas que nos podían pasar", añadió. "A menudo, la noche es más oscura justo antes del amanecer. Y, francamente, ahí es donde nos encontramos ahora mismo. Y nos ha permitido realizar bastantes cambios que no estoy seguro de que hubiéramos hecho de otra manera. Y estamos incorporando a gente y sistemas realmente excelentes.

"Es un panorama extraño en la Fórmula 1. El límite de costes es algo fantástico. Creo firmemente en él, y es la razón del éxito de este deporte. Pero también supone un obstáculo cuando llevas 20 años sin estar del todo en el lugar adecuado." Eso lo fija.

"Así que lo que estamos intentando hacer ahora mismo es cambiar eso al mismo tiempo que construimos un coche y nos aseguramos de competir en pista. No hemos encontrado el equilibrio perfecto este año, pero tengo muchísima confianza en que lo solucionaremos en el futuro."

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Russell revela la mentalidad que aplicaba en los exámenes del colegio y detrás de su éxito en F1

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

Russell revela la mentalidad que aplicaba en los exámenes del colegio y detrás de su éxito en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bélgica
Russell revela la mentalidad que aplicaba en los exámenes del colegio y detrás de su éxito en F1

Vowles admite decepción por la última actualización de Williams en la F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vowles admite decepción por la última actualización de Williams en la F1 2026

Verstappen "se arrepiente absolutamente" de no haber ido a Mercedes, dice Steiner

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Verstappen "se arrepiente absolutamente" de no haber ido a Mercedes, dice Steiner
Más de
James Vowles

Vowles admite incógnitas en Williams y prepara una reacción feroz para el desafío de Bélgica

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vowles admite incógnitas en Williams y prepara una reacción feroz para el desafío de Bélgica

Vowles cree que la restitución del podio a Gasly abre la puerta Red Bull y McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Barcelona-Catalunya
Vowles cree que la restitución del podio a Gasly abre la puerta Red Bull y McLaren

Williams prioriza las piezas de repuesto para Mónaco tras el "costoso" GP de Canadá

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Williams prioriza las piezas de repuesto para Mónaco tras el "costoso" GP de Canadá
Más de
Williams

Vowles enciende las alarmas: Williams revisa a fondo un coche que no progresa lo suficiente

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Vowles enciende las alarmas: Williams revisa a fondo un coche que no progresa lo suficiente

Test de Pirelli en Silverstone: Mercedes y Williams concluyen distancia de tres carreras

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de Pirelli en Silverstone: Mercedes y Williams concluyen distancia de tres carreras

Sainz admite que comenzará a pensar en su futuro durante las vacaciones de verano

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Sainz admite que comenzará a pensar en su futuro durante las vacaciones de verano

Últimas noticias

Vowles explica cómo los retrasos de Williams podrían ser "una de las mejores cosas"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Bélgica
Vowles explica cómo los retrasos de Williams podrían ser "una de las mejores cosas"

Por qué menos potencia es en realidad mejor para NASCAR en los superspeedways

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Por qué menos potencia es en realidad mejor para NASCAR en los superspeedways

NASCAR usará un nuevo paquete para Daytona para mejorar las carreras, con efecto inmediato

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
NASCAR usará un nuevo paquete para Daytona para mejorar las carreras, con efecto inmediato

Bagnaia operado con éxito, ¿estará listo para el regreso de MotoGP tras las vacaciones?

MotoGP
MGP MotoGP
Bagnaia operado con éxito, ¿estará listo para el regreso de MotoGP tras las vacaciones?