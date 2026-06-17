Vowles no está "sorprendido" de que Red Bull sea la referencia en motores

Se esperaba la aplicación del ADUO después de Mónaco, pero no tanto sus conclusiones. El sistema, creado para permitir que los fabricantes de motores rezagados redujeran la diferencia mediante evoluciones adicionales, situó al motor Red Bull Ford como el más potente, con una ventaja de más del 2 % sobre Mercedes y de más del 4 % sobre Ferrari, mientras que la desventaja exacta de Audi y Honda aún está por determinar.

Tras un inicio de temporada dominado por Mercedes, estos resultados sorprendieron, hasta el punto de que Red Bull Racing pidió un nuevo cálculo de las relaciones de fuerza, lo que retrasó la publicación oficial de los resultados.

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Pero cuando los miembros de Red Bull muestran su perplejidad, Williams considera que las conclusiones de la FIA no son incongruentes. El equipo de Grove, cliente de Mercedes, de hecho quedó impresionado por las prestaciones del motor desarrollado por Red Bull desde los test de pretemporada.

"No me sorprendió", explicó James Vowles, el jefe del equipo Williams. "En Bahréin, decía que me parecía que Red Bull daba la impresión de tener el motor más potente, porque podían hacer cosas imposibles para nosotros."

Red Bull salió como el mejor motor en las mediciones de la FIA. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Estábamos en ensayos privados y han sido realmente impresionantes desde el comienzo de la temporada. No en todas partes, no constantemente, pero han sido impresionantes. Para nosotros, es difícil determinar si es un 2% o un 1%."

El mejor V6, no la mejor gestión eléctrica

Si Vowles llega a estas conclusiones, es porque disponer del mejor motor no significa tener la mejor unidad de potencia. Mercedes aparece efectivamente como la referencia desde el comienzo del año, pero sería principalmente gracias a una mejor gestión de la potencia eléctrica y de su despliegue, según el inglés.

El ADUO solo se refiere al V6 turbo y Vowles ve señales evidentes de la superioridad de Red Bull, especialmente en la rivalidad de su equipo con Racing Bulls: "Creo que hay dos cosas diferentes. Está el motor térmico y está la parte eléctrica. El ADUO solo se refiere a la parte térmica."

"Creo que en lo eléctrico, Mercedes ha hecho un buen trabajo, así que podemos tener un poco más de despliegue [de energía] que los demás. Desde fuera, es muy difícil ver qué viene del despliegue y qué viene del motor térmico, pero se puede ver la combustión. Eso es lo que hay que mirar."

James Vowles considera que el V6 de Red Bull es más eficiente que el de Mercedes. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Al principio, lo que me sorprendió es que, al mirar los datos, Red Bull tenía menos cortes eléctricos que Mercedes. Eso es lo que me dio una pista: viene más de lo térmico que de cosas del turbo y lo demás."

"Es la forma en que se escribieron los reglamentos. Se deduce [que Mercedes tiene la ventaja] porque solo Dios sabe cuántas carreras han ganado este año. Mi opinión es que me enfrento a VCARB [Racing Bulls] y que hay un pequeño déficit en ese aspecto. Estaría bien tener la posibilidad de volver."

Evoluciones bienvenidas según Vowles

Queda por saber en qué medida esta capacidad de recuperación podrá concretarse. Los cambios podrían tardar largos meses en tener efectos en pista, entre el tiempo de desarrollo necesario y las limitaciones materiales, puesto que cada piloto solo tiene derecho a cuatro V6 para toda la temporada.

Vowles ve, no obstante, con buenos ojos la perspectiva de cambios en el motor Mercedes, especialmente en la lucha con Racing Bulls: "Estoy muy contento porque tenemos una buena unidad de potencia, pero la posibilidad de invertir más y progresar obviamente va a marcar la diferencia."

"Estamos en una lucha bastante delicada en el campeonato, especialmente con VCARB, que tiene una unidad de potencia diferente. Nosotros tenemos la otra, y eso puede darnos una ventaja si [Mercedes] HPP puede aportarnos rendimiento más adelante en la temporada. No sé si podrán hacerlo o no."

Williams espera vencer a Racing Bulls. Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

En conjunto, Vowles considera que el ADUO es interesante para acercar a los diferentes motoristas: "Para Ferrari y Honda, creo que es bueno para el campeonato. Hay que asumir querer un campeonato, pero también queremos que todo el mundo esté en condiciones de luchar por este campeonato. Honda está invirtiendo mucho dinero para volver."

"Actualmente, para mí tiene totalmente sentido. Creo que es la manera correcta de ver las cosas, y es un enfoque diferente. Es el razonamiento intelectual correcto."