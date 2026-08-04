Vowles quita culpa a Sainz por el choque con Piastri en Hungría y apunta a Alonso

El jefe del equipo Williams, James Vowles, se refirió al incidente de las banderas azules que involucró a Carlos Sainz y Oscar Piastri durante el Gran Premio de Hungría.

Aunque aceptó la responsabilidad en nombre del equipo, Vowles también señaló los problemas con el sistema automatizado de comisariado de la FIA.

Hablando en la última edición de The Vowles Verdict, el jefe de Williams desglosó la caótica secuencia que llevó a la colisión de Sainz con Piastri, exculpando a su piloto de cualquier mala acción deliberada.

En cambio, Vowles atribuyó el incidente a un fallo en la tecnología de control de carrera y a una reacción tardía del piloto de Aston Martin Fernando Alonso.

"Budapest también fue simplemente un evento frustrante", explicó Vowles. "Obviamente terminamos compitiendo hacia la parte trasera de la parrilla, pero nos vimos envueltos en un incidente con el líder de la carrera, y eso recae en nosotros, no en Carlos en ese momento.

"Les explicaré más detalles. Hay toda una secuencia al respecto. Tenemos que asegurarnos de que, cuando los sistemas de la FIA fallen, y fallarán de vez en cuando, tengamos establecido un mecanismo ligeramente mejor."

Según Vowles, la confusión se originó en el colapso del sistema automatizado de banderas azules por GPS de la FIA. Normalmente, este sistema activa una advertencia al piloto cuando un líder está a 1,6 segundos por detrás, fijando una condición oficial de bandera azul a 1,2 segundos.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En Hungría, el sistema tuvo problemas importantes. Los comisarios inicialmente recurrieron a las banderas agitadas tradicionales antes de cambiar a paneles de luces azules intermitentes, que no indicaban qué piloto específico debía ceder el paso.

"En Budapest ocurrieron dos problemas. Ese sistema de banderas simplemente no funcionaba. De hecho, en un momento dado, solo estábamos operando con comisarios haciendo lo mejor posible agitando banderas azules. Y es algo muy difícil de hacer para un comisario. No saben cuándo van a pasar los coches ni activar eso.

"Lo que se resolvió entonces fue intentar usar las luces azules intermitentes, pero sin indicar de qué piloto se trataba. Así que ahora, si me centro particularmente en Carlos y Fernando, que era el coche de atrás, y Oscar. Fernando tuvo varias luces azules intermitentes durante todo el recorrido y, de hecho, permaneció en posición delante de Oscar, y hay que hacerlo en orden. Así que Fernando debería haber cedido esa posición antes.

"Lo que ocurrió es que no lo hizo, sino que aprovechó la oportunidad para meterse por el interior de Carlos en la curva 1. Así que en esa fase, Carlos pasó a ser el coche de atrás. Y cuando lo eres, tienes varios puestos de comisarios para ceder la posición. Sin embargo, en la bajada hacia la curva 2, Carlos volvió a estar por delante. Así que el coche de atrás vuelve a ser Fernando con los paneles de luces azules.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

"Y de nuevo en la siguiente curva, Fernando se metió por el interior de Carlos, lo que convirtió a Carlos en el coche de atrás. Y lo verán en el video. Y cuando Carlos volvió para reincorporarse, fue cuando Oscar se metió por el interior. Así que lo que lo complicó fue que, sin el sistema automático, los coches se mantenían en su sitio quizá más tiempo del que deberían haberlo hecho."

El jefe de Williams añadió: "En segundo lugar, tienes que saber cuál es exactamente el coche de atrás en el momento adecuado. Ahora bien, lo que sí hicimos fue comunicarle a Carlos en la curva 1 que Oscar venía.

"Lo que deberíamos haber hecho, porque en última instancia seguimos compitiendo por una posición que no otorga puntos, es indicarle a Carlos que eso estaba ocurriendo en el momento en que estaba en paralelo con Fernando en la bajada hacia la curva 2. Eso es lo que quiero decir con nuestra culpabilidad.

"Pero espero que lo que puedan ver de esto sea que no fue un intento de ir a bloquear a Oscar ni nada por el estilo. En realidad, en esta circunstancia, había otro coche que era el coche de atrás y que probablemente debería haber cedido antes que nosotros."

Sainz recibió una penalización de cinco segundos por la colisión. Terminó 18º, y Piastri se retiró más tarde debido a un problema en la caja de cambios.