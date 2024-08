Vowles habría colocado a Sainz por Checo Pérez en Red Bull

Carlos Sainz llegará la próxima temporada a uno de los equipos más legendarios y ganadores de la historia de la Fórmula 1. Sin embargo, por la actualidad de la escudería británica, el piloto español tendrá que empezar desde lejos de las primeras posiciones.

James Vowles, jefe de equipo de Williams desde el año pasado, pero que antes triunfó en Brawn GP y Mercedes, califica por ello la captación del ganador de tres grandes premios de F1 como uno de los momentos culminantes de su carrera en la F1.

El ingeniero inglés lo ve como un voto de confianza de Sainz en su visión del futuro del equipo en construcción, pero también se muestra sorprendido de que equipos punteros como Red Bull y Mercedes no le eligieran a él.

"Lo considero uno de los cuatro mejores pilotos, si no, a veces, el número dos de la parrilla", dijo Vowles. "¿Por qué no querrías tenerlo en tu equipo? En mi opinión, la competencia está cada vez más reñida. Así que hay que fijarse en la diferencia marginal que puede suponer un piloto. Pues mira a Carlos y a todos los equipos para los que ha pilotado. Han mejorado mucho".

James Vowles, Director del equipo Williams Racing Photo by: Francois Tremblay

Probablemente esos equipos punteros tienen otros intereses, se da cuenta Vowles.

"Cuando estás en la posición de Red Bull, donde tienes un campeonato de constructores en juego, siempre es una decisión difícil. Pero sí, yo pondría a Carlos al lado de Max".

Y Mercedes también habrá tenido sus razones para no acabar con Sainz. "Cuando estás en Mercedes, es una decisión difícil. Creo que han cambiado su mentalidad: de no ser competitivos, a ser muy competitivos. En ese primer caso, tiene sentido invertir en el futuro. Pero ahora (que el equipo vuelve a competir por victorias) es una decisión más difícil", explicó Vowles.

"Pero dicho esto; si Mercedes ya ha tomado esa decisión, tienen mucha más información que yo. Es más que probable que tengan mucha confianza en la dirección que van a tomar, ya sea Max (Verstappen) o Kimi (Antonelli).

Vowles ve en Sainz algo más que un piloto que puede conducir duro.

"Creo de verdad en lo que estamos haciendo, en la dirección en la que vamos y en por qué tendrá éxito. También creo en Carlos. No sólo me interesa lo rápido que es en el coche. Me interesa su personalidad. También su manager y su padre. Su padre está tan orientado al rendimiento como Carlos Jr. Tiene un carácter increíble. Los tres juntos forman un paquete y eso es lo que necesitamos aquí en Williams. Creo que es una combinación absolutamente perfecta".