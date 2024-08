Will Buxton nunca quiso convertirse en un meme de la F1

Es la última carrera de la temporada de Fórmula 1 antes del tan necesario descanso veraniego, con gran parte del paddock agotado, y sin embargo Will Buxton se muestra animado y enérgico como siempre, entablando conversación incluso antes de que pulse el botón de "grabar". Es la misma energía que ha llevado a este británico de 43 años a lo largo de su sinuosa carrera como periodista, presentador, tertuliano (y carne de meme) en "Drive to Survive" y autor. Buxton ha vuelto a su primer amor, la escritura, con el lanzamiento de su segundo libro, "Grand Prix: An Illustrated History of Formula 1", un homenaje ricamente detallado y visualmente impresionante al ilustre pasado y al vibrante presente de este deporte.

"Nació de una estadística de la que Stefano Domenicali (presidente y director ejecutivo de la F1) habló la temporada pasada, y es que uno de cada tres espectadores de Fórmula 1 lleva viendo este deporte cinco años o menos", dice Buxton. "El deporte tiene 1.500 millones de espectadores en 180 países, así que hay 500 millones de personas que llevan menos de cinco años viéndolo. Lo que significa que nunca han visto a Sebastian Vettel en un coche de competición, nunca han visto correr a Michael Schumacher... y mucho menos tienen una comprensión real de quién fue Ayrton Senna, quién fue Alain Prost, por no hablar de Jim Clark y Juan Manuel Fangio".

Así pues, el libro pretende ser una guía que ayude a los recién llegados a orientarse y a ponerse al día sobre un pasado que sigue teniendo un gran impacto en el presente de este deporte.

"Este deporte tiene tantas especificidades, tantos detalles, que cuando estás en esta burbuja, casi puedes perder de vista el hecho de que no todo el mundo sabe todas estas cosas", dice Buxton. "Vivimos en una época en la que las redes sociales son bastante tóxicas. Donde puedes ser un nuevo fan y decir: 'Hola, soy nuevo en este deporte. Me encanta Max Verstappen'. Y la gente dirá: 'Ah, sólo eres un nuevo fan'. Pero, ¿cómo aprendes si nadie te abre los brazos y te da la bienvenida?".

"Porque todos tuvimos nuestra primera carrera. Incluso Roger Benoit, que ha ido a más de 800 carreras, el periodista con más experiencia y conocimientos del paddock, tuvo un día en el que no sabía nada. Y ese es el objetivo del libro. Es presentar todo lo que ha pasado de una forma que no asuste demasiado".

En una conversación a pie de pista durante un ajetreado fin de semana en Spa, Buxton me cuenta lo que aprendió mientras investigaba "Grand Prix: An Illustrated History of Formula 1", su elección del mejor piloto de F1 de la historia y cómo es la vida como meme.

La siguiente entrevista ha sido editada para mayor claridad y extensión.

¿Qué fue lo más difícil de exprimir casi 80 años de historia de la F1 en un solo libro?

Cada campeón tiene una bonita ilustración y una página de texto. Son 400 palabras. Es una lectura muy fácil. Pensaba que los más difíciles de escribir serían los pilotos que nunca conocí: los de los años 50, 60 o 70. Pero en realidad sus carreras fueron bastante cortas. O bien porque el deporte era muy peligroso en aquella época y murieron, o bien porque sus carreras no duraron mucho, debido al rápido desarrollo del deporte desde los coches de antes de la guerra hasta el desarrollo de los años 60, hasta el desarrollo de la aerodinámica. Estaba cambiando tan rápido que un piloto que era brillante a principios de 1950 de repente se encontró en un tipo completamente diferente de coche para conducir cinco o seis años más tarde.

Y luego llegas a un piloto como Fernando Alonso, que lleva veinte años en la Fórmula 1. Déjenme decirles que intentar condensar veinte años en 400 palabras es mucho más difícil que intentar condensar cinco años en 400 palabras. Ese fue el mayor reto.

A la venta el 13 de agosto; ya está disponible para reserva.

¿Hubo algo nuevo que descubriste por ti mismo?

Gran parte de los conocimientos que tenía eran sobre los pilotos y sus carreras en la Fórmula 1. Pero al explicar a los pilotos lo que hicieron y lo que no hicieron, me di cuenta de que no había nada nuevo. Pero a la hora de explicar lo que significaban los pilotos, cómo conducían, tuve que investigar mucho sobre el método por el que llegaron a la Fórmula 1. Eso me fascinó. Eso, para mí, era fascinante, esas historias de los diferentes caminos que tomaron los pilotos, cómo llegaron a la Fórmula 1. Porque el camino de cada uno es único, sobre todo cuando comparas a un Giuseppe Farina, un Juan Manuel Fangio, un Mike Hawthorne con un Lewis Hamilton. Los caminos no podrían ser más diferentes. Y esos fueron los aspectos más fascinantes para mí.

Describes a todos los campeones del mundo de Fórmula 1 en el libro. Si tuviera que elegir al mejor piloto de todos los tiempos, ¿quién sería?

Para mí, hay dos grandes de todos los tiempos. No necesariamente por lo que lograron en la Fórmula 1, sino por su versatilidad y lo que fueron capaces de conseguir en diferentes categorías. Para mí, Stirling Moss y Mario Andretti.

Stirling nunca fue campeón del mundo (de Fórmula 1), pero aparece en 'Grand Prix' porque, por cada década, he incluido a un piloto que no ganó el campeonato del mundo pero que tenía todos los atributos que significaban que debía o podía haber ganado el campeonato del mundo. Pilotos como Stirling Moss, Dan Gurney, Ronnie Peterson, Gilles Villeneuve... Grandes del deporte que nunca levantaron la corona definitiva.

Así que Stirling, para mí, fue el mejor de los mejores. Y Mario también era un piloto que, como Stirling, podía entrar en cualquier cosa y ganar de inmediato. Para mí, fueron los mejores de todos los tiempos.

Hay 24 carreras en el calendario de F1, pruebas de pretemporada, presentaciones de equipos y todo tipo de actos promocionales. ¿Cómo encontraste tiempo para escribir "Grand Prix"?

Empecé a escribirlo en mi luna de miel. A mi mujer no le molestó en absoluto. Estábamos en las Maldivas. Así que ella se sentaba en la piscina y yo me pasaba la mañana escribiendo. Cuando escribes, tienes que ir a un lugar donde estés en tu zona. Mi zona era mirar el océano y escribir. Y eso fue encantador. No es como se supone que debes pasar una luna de miel, pero fue genial.

Pasó un año desde que se elaboró el concepto, hasta que se empezó a escribir, se entregó el manuscrito final, se firmó y se envió a imprimir. De la pretemporada 2023 a la pretemporada 2024. Ha sido un reto en sí mismo, pero muy, muy agradable.

"No podemos tratar en las zonas grises, porque eso es simplemente irresponsable para nosotros".

Escribir un libro es mucho trabajo. No sólo el proceso de escritura, sino también las múltiples rondas de edición pueden llevar mucho tiempo.

Lo más divertido es que es la primera vez que trabajo con una editorial estadounidense. Recuerdo que en la primera edición que recibí habían americanizado muchas palabras. Dije, OK, dejaré pasar esta palabra y dejaré pasar esta otra. Pero en un par de ocasiones cambiaron una palabra. Y yo dije: 'Lo siento, pero hay una línea que no estoy dispuesto a cruzar'. Así que fue divertido.

"Pero sinceramente, fueron increíbles y el proceso de edición fue increíble. Obviamente, revisaron todo lo que puse. Y cuando escribes, cometes errores, a pesar de lo bien que conoces el deporte. Cometes errores, como poner 1982 en lugar de 1981. Y ellos reconocen estas cosas. La revisión de los hechos fue excelente.

Así que este libro es, ante todo, para los nuevos aficionados a la F1. ¿Cuándo te convertiste en un "nuevo aficionado"?

Me convertí en un nuevo aficionado cuando tenía seis o siete años. No procedía de una familia de automovilismo y a mis padres no les gustaban mucho las carreras. Mi padre y yo nos enamoramos de la Fórmula 1 al mismo tiempo: me encantaba el color y el ruido. No lo entendía, pero me parecía emocionante.

Cuando llegué a la adolescencia, empecé a querer aprender más sobre el tema a través -estamos hablando de la era pre-internet- de revistas en papel como Autosport y Motoring News. Eran mis biblias. Era finales de los 80, principios de los 90; la era de Ayrton Senna, Alain Prost. Nigel Mansell, Nelson Piquet. Esa fue la época en la que me enamoré de este deporte, y cuando realmente empecé a sumergirme en él y a aprender más.

¿Tu objetivo siempre fue trabajar en la Fórmula 1?

Desde los 13 años, lo único que quería era escribir sobre Fórmula 1. Senna era mi héroe. Cuando murió, mi padre me compró mi primer ejemplar de la revista Autosport. Los homenajes que los periodistas de la revista rendían a Ayrton Senna me hicieron comprender, reconocer y aceptar su muerte. Literalmente, la semana que leí esas páginas, dije: 'Eso es lo que quiero hacer'.

La televisión fue por error. Todo lo que siempre quise hacer era escribir sobre Fórmula 1. Volver a mi primer amor, que es escribir, fue una verdadera alegría.

Dijiste que la televisión fue un error. Pero parece que fue un hermoso error.

Absolutamente glorioso. Yo era un escritor, pero las oportunidades no estaban realmente allí. Y era muy caro ser periodista independiente. Todavía lo es hoy. Pero si retrocedemos 25 años, los sitios web eran todavía muy jóvenes, los blogs no existían, YouTube no existía. Había muy pocas salidas para escribir.

Tuve la oportunidad de convertirme en jefe de prensa de la GP2 Series, que ahora se conoce como Fórmula 2, y trabajé con pilotos de la talla de Nico Rosberg y Lewis Hamilton, que se estaban formando como jóvenes pilotos. Unos años más tarde volví al periodismo y recibí una llamada de la F1 que me dijo: 'Necesitamos un comentarista para la GP2. Sabes todo lo que hay que saber sobre ella. ¿Quieres probar?' Dije: 'Sí, lo intentaré'. Así que hice un año de eso y al final de ese año recibí una llamada telefónica de Estados Unidos diciendo: 'Necesitamos un nuevo reportero de boxes de F1. Hemos escuchado tus comentarios en la GP2. Nos encanta. ¿Quieres ser nuestro reportero de boxes?' Y yo dije, sí, ¡eso suena increíble! Y empecé a hacer de reportero de boxes para Speed Channel y luego para NBC Sports.

Así que mi viaje a la televisión fue un completo error. Crecí con Murray Walker como comentarista. Ese era el trabajo de Murray. Nunca soñé con hacer eso. Me ha llevado a lugares, me ha dado una carrera, me ha dado oportunidades que ni en un millón de años imaginé que llegarían. Y ha sido un placer total.

¿Cuáles son las mayores diferencias entre trabajar para un medio independiente y hacerlo para la plataforma oficial de la Fórmula 1?

Me meto en más problemas ahora que trabajo para el canal oficial. No, ¡es broma! Si nos dijeran que tenemos que llevar la camiseta de la F1 con el logotipo de la F1, creo que estaríamos realmente restringidos en lo que podríamos o no podríamos decir. Porque sería visto como la voz oficial y el mensaje oficial del deporte. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro papel es contar historias. Si hay que hacer preguntas difíciles, las haremos.

No podemos ocuparnos de las zonas grises, porque es irresponsable que lo hagamos. Porque mientras llevemos el logotipo de la F1 y la marca F1, siempre existirá la noción de que lo que decimos y lo que ponemos en el aire tiene absoluta legitimidad. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Pero no recuerdo ningún momento en el que me hayan dicho: no debes decir esto o no debes decir aquello. Es sólo que siempre debemos ser completamente justos y no partidistas en todo lo que hacemos.

Un gran público te conoce por "Drive to Survive". ¿Cómo ha sido para usted verse en Netflix?

Ha sido una emoción absoluta hacerlo e interpretar el papel que he podido hacer en la serie. Nunca esperé ni anticipé nada. Pero cuando conoces a nuevos fans, y hacen referencia a la serie y hablan de lo que la serie ha significado para ellos y de lo mucho que el deporte significa ahora para ellos, es increíble.

Lo del reconocimiento me parece una auténtica locura. Y un poco vergonzoso. No lo veo como un reconocimiento personal, lo veo como un reconocimiento a la serie y al deporte y a lo mucho que está creciendo. Si me reconocen, no es a mí, sino a la serie, porque se han convertido en fans de la serie y del deporte.

En las primeras temporadas de Drive to Survive, tenías que explicar los fundamentos del deporte. Debe de ser una buena sensación no tener que volver a explicar qué es la clasificación.

¿Y sabes qué? Todavía tengo que hacerlo. Y hay una razón para ello. No es "Juego de Tronos", ¿verdad? No tienes que ver la primera temporada (de 'Drive to Survive') para entender la quinta o la sexta. Basta con ver la última temporada. Si eres nuevo, todavía tenemos que explicarte esas cosas básicas de vez en cuando. No tanto como en la primera temporada. Pero si damos por sentado un nivel básico de comprensión, si asumimos que todo el mundo lo sabe, los perdemos.

Lo que aprendí durante mi estancia en NBC Sports es que tienes que ser consciente de que hay espectadores que llevan treinta años viendo el deporte y otros que llevan treinta segundos. Tienes que caminar por la cuerda floja de no cegar al nuevo aficionado con cosas que lo asusten y lo desanimen, pero no puedes atontarlo hasta el punto de que el aficionado de treinta años diga: 'Conozco todo esto'. Es muy difícil. Espero que lo hagamos bien en F1 TV. Espero haberlo hecho bien con el libro.

Gracias a "Drive to Survive" se ha convertido en objeto de memes. ¿Cuál es su favorito?

Me gustan los que no citan nada de lo que he dicho. Cosas como: Si llegas primero... ganas la carrera". En realidad nunca he dicho eso. O: 'Si llueve... La pista está mojada'. Nunca lo he dicho. Ha dado lugar a momentos divertidos con mi hija adolescente. Hace unos meses, no recuerdo de qué estábamos hablando, pero ella se puso en plan: 'Oh, lo que sea papá, eres un meme'. Me hizo mucha gracia. Así que sí, sinceramente, me encantan los memes. Son divertidísimos.

Ahora también tienes un hijo de un año. Yo también tengo uno de seis años. No es fácil trabajar en la Fórmula 1 cuando tienes una familia joven.

El equilibrio entre la vida laboral y familiar en la Fórmula 1 es difícil para todos. Siempre lo ha sido. Estoy muy agradecido a la Fórmula 1 por haber reconocido muy pronto, cuando el calendario empezó a ir más allá de las veinte carreras, que por nuestra salud mental y nuestro bienestar mental -pero también por el beneficio de los propios espectáculos- no nos obligarían a trabajar en todas las carreras. Creo que eso tiene un enorme beneficio, no sólo personal para todos los que estamos en el aire, sino para los propios programas. Porque si me tomo una carrera libre, a la siguiente vuelvo fresco.

No hice Hungría. Y estoy aquí este fin de semana en Spa, y estoy absolutamente saltando, ya sabes. Estoy a tope porque he tenido un fin de semana libre. Estoy haciendo dieciséis carreras este año, y Laura Winter está haciendo dieciséis carreras. Así que ella hace ocho en solitario y yo hago ocho en solitario, y luego hacemos ocho en las que compartimos las responsabilidades el fin de semana, lo que creo que es un equilibrio perfecto para el año.

Tenemos tal fuerza en profundidad ahora, con el equipo de F1 TV, que somos capaces de tener esta rotación constante de presentadores y expertos que dan a cada carrera un toque diferente. Eso es importante, porque no hay dos carreras iguales. Cada carrera tiene su propia personalidad. Y es de esperar que cada carrera sea diferente.

Aunque estés saltando por aquí, ¿qué planes tienes para las vacaciones de verano?

Voy a tomarme unas vacaciones con mi mujer, mis hijas y mi madre. Las vacaciones de verano son un período que todo el mundo espera con impaciencia. Todo el mundo puede relajarse. Es muy importante para la segunda mitad de la temporada, sobre todo en una como ésta, tan competitiva. No sabemos de un fin de semana a otro quién va a estar delante y luchando por los puestos del podio. La nueva reglamentación ha apretado el campo, tanto técnica como económicamente, y ha llevado a este deporte muy rápidamente a un gran espacio. Estoy deseando que empiece la segunda mitad de la temporada.

"Grand Prix: An Illustrated History of Formula 1" saldrá a la venta en EE.UU. el 13 de agosto de la mano de Ten Speed Press, y está disponible en Amazon, Bookshop, etc.