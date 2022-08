Williams se apuró en anunciar a Albon para sacarlo del mercado de F1

Cargar reproductor de audio

Alex Albon permanecerá en Williams más allá de la temporada 2023 con un acuerdo multianual, que se reveló dos días después de que se conociera la noticia de la firma de Fernando Alonso por Aston Martin, y un día después de que Oscar Piastri negara tener un contrato con Alpine para la próxima temporada.

El anglo-tailandés ha confirmado que su acuerdo se ha hecho público de forma más apresurada para dejar en claro que estaba fuera del mercado ante los interrogantes sobre los asientos en Alpine, McLaren y Haas.

Preguntado por Motorsport.com sobre el momento, Albon dijo: "Esa es probablemente la razón por la que se aceleró un poco".

"Williams fue quien me dio la oportunidad de volver a la Fórmula 1. Tengo que decir que estoy muy agradecido por ello. Veo un gran futuro delante de Williams con la inversión que ha llegado".

"Fue genial poder firmar el contrato y conseguir esa estabilidad. Nos permite, básicamente, trabajar más en el futuro del coche y pensar en planes no sólo para este año, sino también para el próximo".

Motorsport.com entiende que hay que mantener conversaciones finales con Red Bull para limar los detalles de su relación, pero que Albon ya no forma parte de su plantilla de pilotos.

Después de haber pasado 2021 al margen tras ser descartado por la escudería de Milton Keynes, Albon fue cedido a Williams.

"Sigo estando cerca de Red Bull sólo por lo que me han ayudado", dijo Albon.

"Pero digamos que de cara al año que viene, entonces soy yo solo con mi mochila. Soy un piloto de Williams por mi cuenta. No tiene sentido estar cedido".

Alex Albon, Williams FW44 Photo by: Williams

Albon llega a las últimas nueve carreras de la campaña con tres puntos después de un fuerte comienzo de temporada - especialmente terminando 10º, 11º y 9º en los Grandes Premios consecutivos de Australia, Emilia Romagna y Miami.

Por ello, las conversaciones para prolongar su estancia en Williams se iniciaron pronto.

"Fue una discusión bastante sencilla. Ya con Jost Capito (jefe del equipo) y la junta directiva, estuvimos hablando sobre el futuro bastante pronto después de las primeras carreras y las cosas ya iban bien".

Albon, que años atrás había sido descartado por el programa Red Bull Junior y tuvo que desvincularse de su contrato con Nissan e.dams en la Fórmula E para debutar en la F1 luego con Toro Rosso, consideró que su acuerdo multianual con Williams le permite ahora "marcar" la estabilidad de su carrera.

"Es algo que no creo que los pilotos se den mucho lujo normalmente. Nunca he tenido estabilidad; siempre he estado persiguiendo y el año pasado tuve un año de ausencia", dijo.

"Es realmente genial tener esa sensación de poder quitarse ese peso de encima. Es algo que puedo tachar de la lista y asentarme de verdad".

