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Browning vuelve al FW48 de Williams, participará en las FP1 en México y Brasil

El tercer piloto de la escudería de Grove estará al volante del FW48 en la primera sesión de entrenamientos libres de las citas americanas de México y Brasil. Para él, una oportunidad para comparar las sensaciones del monoplaza en pista con las del simulador.

Mattia Bonalume

Publicado: 27 oct 2026, 22:15

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Luke Browning es ya un habitual en el paddock de Fórmula 1. El británico ejerce de tercer piloto de Williams desde la temporada 2023 y ya ha participado en varias sesiones de entrenamientos libres con los monoplazas del equipo de Grove.

La primera aparición en pista, al volante de un F1, fue en los FP1 del GP de Abu Dhabi de 2024 (si dejamos de lado algunas vueltas realizadas a bordo del AMR21 en Silverstone, en un test privado). Este año sustituyó a los pilotos titulares - por el programa de jóvenes que obliga a las escuderías a dejar el asiento de los monoplazas a los rookies - con motivo de las citas de Cataluña, Austria e Italia.

A estas apariciones se sumarán, en breve, otras dos: Williams ha decidido confiar el FW48 al británico en la primera sesión de libres en México y Brasil, en sustitución de Alex Albon y Carlos Sainz, respectivamente.

Browning podrá aprovechar esta oportunidad para una comparación directa entre las sensaciones de conducción en el simulador y en pista: recordemos que, como tercer piloto, a él se le confía el trabajo en el simulador, fundamental para una primera validación de las evoluciones, además de la preparación de los fines de semana en términos de elección de puesta a punto.

Esto es importante especialmente en períodos del año en los que, al estar las carreras extremadamente próximas entre sí, para los pilotos titulares no es posible desplazarse a Grove y hacer uso de las herramientas de simulación. El papel del británico no es nada sencillo, sobre todo considerando la situación en la que se encuentra el equipo fundado en el lejano 1977, empezando por la escasa competitividad de los monoplazas, con los pilotos constantemente obligados a dar lo mejor de sí ya solo para superar el corte de la Q1.

Tras las evoluciones introducidas en Baku, entre ellas una importante cura de adelgazamiento y una revisión de las líneas para mejorar la eficiencia aerodinámica, para la escudería dirigida por James Vowles parecía haber empezado otro campeonato. Pero la tendencia positiva y las perspectivas de crecimiento quedaron bloqueadas ya después de abandonar tierras azeríes.

Es ciertamente cierto que Malasia, Singapur y Estados Unidos no eran los GP en los que los FW48 pudieran dar lo mejor de sí, pero de un paquete de actualizaciones esperado durante meses y meses se habría esperado mucho más.

En estas dificultades desempeñan un papel bien definido las infraestructuras presentes en Grove, definidas como obsoletas por el propio director del equipo y ex Mercedes Vowles. Entre ellas se incluye, sin duda, el simulador, “oficina de trabajo” de Browning.

Luke Browning, Williams FW48 Mercedes

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El inglés, además de ocupar el rol de “tester” y tercer piloto de Williams, compite esta temporada en la serie japonesa de la SuperFormula, lo más parecido que hay a la categoría reina de la F1, aunque el nivel sea claramente más bajo. Además, viene de dos temporadas en Fórmula 2, o mejor dicho, una y media, la última de las cuales cerrada en cuarto lugar. Muchos de ustedes lo recordarán por haber estado en la lucha con Fornaroli y Minì por la conquista del título de Fórmula 3 2024, que vio llegar a los tres contendientes a la última ronda en Brianza, donde triunfó el abanderado de Trident, ahora tercer piloto de McLaren.

En definitiva, experiencia el chico tiene… al fin y al cabo es de la generación de 2002; si consideramos que en Ciudad de México un boloñés nacido en 2006 podría conseguir su primer título mundial en F1, podemos comprender hasta qué punto el inglés ya no es precisamente un novato en un mundo que se está rejuveneciendo cada vez más (más allá de las excepciones… pregúntenles a Hamilton y Alonso).

“Estoy feliz de volver al volante del FW48 y agradecido al equipo Williams F1 por la confianza depositada en mí, al encomendarme las cuatro sesiones de entrenamientos libres 1 (FP1) reservadas a los debutantes esta temporada”, declaró el inglés.

“Es una oportunidad fantástica para completar más vueltas con el coche, profundizar en el conocimiento del nuevo paquete técnico y aportar datos y comentarios útiles a la sede de Grove”.

“Cada sesión enseña algo nuevo: atesoraré cada experiencia para seguir favoreciendo mi proceso de crecimiento y contribuir al progreso del equipo”.

Para él, bonitas palabras también por parte del Director Deportivo de Williams, Sven Smeets: “Luke sigue demostrando ser un recurso valioso para el equipo, tanto gracias al trabajo realizado en el simulador como a sus prestaciones en pista. Ofrecerle la oportunidad de ponerse al volante del FW48 durante dos fines de semana de carrera representa un paso importante para su crecimiento y una evolución natural de su trayectoria”.

“Para nosotros es fundamental poder contar con la continuidad de un único piloto en las cuatro sesiones de test reservadas a los debutantes, ya que esto nos permite mejorar la correlación entre los datos recogidos en pista y los obtenidos en el simulador”, continuó Smeets.

“Dentro de la Williams F1 Team Driver Academy contamos con un grupo de jóvenes pilotos con talento, y nos complace seguir ofreciéndoles oportunidades como esta, en apoyo de su progreso y de su crecimiento profesional".

Así que, dicho esto, la ocasión de subirse a bordo de un monoplaza de F1 siempre es muy apetecible; en este caso concreto lo es también para el equipo, que tiene una necesidad desesperada de resolver los problemas de correlación entre pista y fábrica y, en este sentido, las sesiones previstas para Browning podrán constituir sin duda un paso adelante, teniendo en cuenta que será la primera vez que el británico pueda pilotar el FW48 actualizado en pista.

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