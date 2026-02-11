Williams cree que Mercedes "se rió en la cara de todos" con su inicio en la F1 2026

Que Mercedes haya podido completar una simulación completa de carrera en el segundo día del shakedown de la Fórmula 1 en Barcelona en enero fue "una risa en la cara de todos", según el jefe de Williams, James Vowles.

Mercedes tuvo un inicio ominosamente fuerte de la pretemporada 2026, ya que Andrea Kimi Antonelli completó una simulación completa de carrera en el segundo día del shakedown en Barcelona a finales de enero.

El Mercedes W17 y su unidad de potencia, que Antonelli compartió con su compañero de equipo George Russell, funcionaron de manera fiable en todo momento, al igual que sus motores cliente en la parte trasera de los coches de McLaren y Alpine.

Como resultado, Antonelli pudo completar una simulación completa de carrera ya en el segundo día, mientras que otros equipos todavía estaban lejos de esa etapa, algo que llamó especialmente la atención de los equipos rivales.

"Me han impresionado", dijo el jefe del equipo Williams, James Vowles. "Probablemente no debería porque solía formar parte de ello, pero que Mercedes salga a pista y luego haga una distancia de carrera en el segundo día es una especie de gran risa en la cara de todos sobre lo avanzados que están en términos de lo que están haciendo ahora mismo".

Tras el positivo shakedown, Russell no pudo ocultar su satisfacción por cómo había debutado el W17, aunque también advirtió que los otros cuatro primeros equipos de 2025 parecían estar en buena forma.

"Nos fuimos de Barcelona con una sensación positiva porque el coche reaccionó como anticipábamos", dijo. "Los números que estamos viendo de la aerodinámica en el coche coinciden con lo que vemos en el simulador, cómo se comporta el auto coincide con lo que se siente en el simulador. Esto es algo que realmente no habíamos experimentado como equipo desde 2021.

George Russell, Mercedes Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Pero no podemos descartar a nuestros rivales porque hubo muchos comentarios sobre que la unidad de potencia de Red Bull no estaría al nivel en su primer año. Por lo que hemos visto hasta ahora, definitivamente han cumplido. La unidad de potencia Ferrari parece fiable. Dieron muchas vueltas no muy lejos de nosotros a lo largo de la prueba. Así que la verdad es que podría haber una buena pelea entre nosotros, pero estamos satisfechos con lo que hemos experimentado hasta ahora".

Vowles también se quitó el sombrero ante el trabajo que Red Bull Ford Powertrains ha realizado para producir su primera unidad de potencia, que parece estar en buena forma, con su motor de combustión interna luciendo particularmente impresionante en Barcelona.

"Me ha sorprendido, de forma positiva para el deporte, la unidad de potencia de Red Bull en términos de lo competitiva que es", añadió Vowles. "Pero también, construir una unidad de potencia desde cero en tu primer año, ponerla en pista y tener a tus dos equipos recorriendo muchos kilómetros, es formidable".

El propio equipo de Vowles se perdió el shakedown de Barcelona debido a retrasos en la producción y, aunque los datos recopilados por los otros equipos clientes de Mercedes han aliviado en parte el golpe para Williams, aún necesitará recuperar terreno durante las próximas dos pruebas de tres días en el Golfo.

También intentó avanzar en su plan de rodaje realizando dos días de filmación en Silverstone y en Bahréin para hacer el shakedown del FW48.

"Obviamente nos perdimos la prueba, pero en lugar de eso hicimos una semana completa de rodaje virtual donde recorrimos varios cientos de kilómetros. No es exactamente lo mismo que rodar en pista, pero permite eliminar los problemas, seguido de dos días de filmación, uno en Silverstone y otro aquí ayer. El coche funcionó sin fallas y completó todos los kilómetros que queríamos lograr.

"No hay duda de que estamos por detrás simplemente porque otros han hecho tres días en pista, pero no hasta el punto de que no sienta que no podamos recuperar terreno a lo largo de estos seis días. Tenemos que recordar que en la mayoría de las temporadas ahora hacemos tres días de pruebas, este año lo hemos duplicado. Las unidades de potencia, en su mayor parte, están funcionando muy bien, por lo que a lo largo de estos seis días se pueden acumular cifras de kilometraje bastante altas que te devuelven al punto en el que quieres estar".

Leer también: Fórmula 1 Williams explica sus ambiciones en la F1 2026 tras el salto de 2025