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El Williams de F1 de 1994 de Ayrton Senna sale a subasta con una estimación de 6 millones de dólares

Un Williams FW16 conducido por Ayrton Senna en la temporada 1994 de Fórmula 1 saldrá a subasta en New York

Lydia Mee

Publicado: 12 nov 2026, 12:34

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Ayrton Senna, Williams FW16

Foto de: Sutton Motorsport Images

Un Williams FW16 conducido por el tricampeón de Fórmula 1 Ayrton Senna saldrá a subasta en New York.

RM Sotheby's ofrece el chasis FW16B-01 en la subasta 'The Now & Contemporary Evening Auction' de Sotheby's, con una estimación de entre 4 millones y 6 millones de dólares. Es la primera vez que el coche se pone a la venta pública.

Cuando el piloto brasileño se unió a Williams procedente de McLaren en 1994, el equipo de Grove acordó que el brasileño recibiría uno de sus chasis si ganaba el campeonato de constructores de ese año.

Senna murió trágicamente en el Gran Premio de San Marino de 1994, en el chasis FW16-02. Williams terminó superando a Benetton en la corona de constructores, mientras que Damon Hill perdió el título de pilotos ante Michael Schumacher por un solo punto. Al final del año, el equipo cumplió su palabra y entregó el FW16B-01 a la familia de Senna.

Según RM Sotheby's, es uno de los dos únicos FW16 supervivientes que condujo Senna, aunque él nunca compitió con ese chasis. Fue el coche de reserva en el Gran Premio de Brasil que abrió la temporada, pero Senna lo utilizó en el warm-up del día de la carrera en Interlagos y marcó un tiempo más rápido que Schumacher, quien luego ganó.

Días después, él y Hill lo compartieron en unos test en Jerez, completando 842 km a lo largo de tres sesiones.

La familia Senna fue propietaria del FW16B-01 desde 1994 hasta 2024, con el coche bajo el cuidado de Williams. El actual propietario lo compró de forma privada a través de RM Sotheby's. Nunca fue restaurado.

"El chasis FW16B-01 permaneció completamente intacto durante los siguientes 30 años, con una excepción notable: la incorporación del asiento personal de Senna, y hoy se presenta en un estado totalmente preservado, sin restaurar", señala el listado de la subasta.

"Adquirido por el propietario actual en 2024 tras haber sido comprado a la familia Senna a través de RM Sotheby's, se ha mantenido preservado y sin uso desde entonces".

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