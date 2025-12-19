Williams presentó cómo lucirá su coche en la pretemporada de la F1 2026

Williams eligió un método particular para decidir una decoración igualmente particular: la escudería británica hizo votar a sus fans para definir el aspecto que tendrá el FW48 de manera temporal durante los ensayos invernales de la temporada 2026.

Este viernes, tras 54.718 votos procedentes de 162 países, la estructura con base en Grove dio a conocer la decoración ganadora. Se llama "Flow State" y terminó imponiéndose con casi un tercio de los votos, por delante de las otras cinco decoraciones en competencia.

Todas las decoraciones utilizaban el color azul característico de Williams, y tres de ellas incluían incluso el nuevo logo presentado recientemente por la escudería, una interpretación moderna del "Forward W" ("la W que avanza") tan querido por el fundador del equipo, Frank Williams.

La decoración Flow State es finalmente la que, entre las seis candidatas, deja ver la mayor presencia de blanco.

"Un diseño impactante que celebra la velocidad y la ciencia del deporte tecnológicamente más avanzado del mundo", puede leerse en el comunicado del equipo. "Líneas arremolinadas en azul marino Williams adornan un fondo blanco inmaculado, evocando las cientos de horas de pruebas aerodinámicas necesarias para desarrollar el nuevo auto del equipo".

Así lucirá el Williams en las pruebas de pretemporada de la F1. Photo by: Williams

"El nombre Flow State hace referencia al estado de concentración mental intensa en el que nuestros pilotos se sumergen para extraer el máximo rendimiento del coche en cada milésima de segundo. Los aficionados podrán descubrir Flow State en la FW48 durante los primeros ensayos en Barcelona en enero".

Los ensayos en Cataluña se llevarán a cabo del 26 al 30 de enero próximos, con cada escudería teniendo derecho a rodar durante tres de esos cinco días, estableciendo libremente su programa. Esta primera sesión será a puertas cerradas, a diferencia de los tests que tendrán lugar en Bahrein del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

El director de Williams, James Vowles, declaró: "Gracias a todos nuestros increíbles aficionados de Atlassian Williams Racing en todo el mundo que dieron su opinión sobre cómo deberíamos encarar esta nueva era de la Fórmula 1. Flow State es un ganador merecido y tenemos muchas ganas de llevar a los fans con nosotros cuando salgamos a pista por primera vez. Hay mucho por esperar en 2026 y esto es solo el comienzo".

Cabe señalar que Williams aún no ha revelado cuándo presentará su verdadera decoración para la temporada 2026 ni cuándo desvelará su monoplaza, a diferencia de varios de sus rivales.