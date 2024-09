Williams explica el error con el ventilador en el coche de Albon en Bakú

Williams tuvo una gran jornada de sábado en el circuito de Bakú, ya que por primera vez en el año pudo colocar a sus dos coches entre los diez primeros de la parrilla de salida.

Alex Albon alcanzó la Q3 por tercera ocasión consecutiva, si se tiene en cuenta la de Zandvoort antes de ser descalificado, y Franco Colapinto sorprendió con una gran velocidad para avanzar en cada instancia de la sesión.

Sin embargo, cuando los coches se preparaban para realizar la última salida de la Q3 a tres minutos del final, el monoplaza de Albon salió del garaje con el ventilador que se utiliza para refrigerar la toma de aire.

El piloto anglo-tailandés se detuvo a la salida del pitlane y el equipo le indicó que debía retirarlo él mismo sin ayuda de los oficiales de pista para no cometer una infracción a las reglas. Después de unos momentos, Albon lo logró, pero no tuvo tiempo de hacer su última vuelta rápida y se clasificó décimo, detrás de Colapinto.

"La razón principal es que trabajo (en el garaje) se comprimió en un espacio muy corto de tiempo, unos 40 segundos más o menos, que es más corto de lo que sería normalmente", comenzó Vowles en diálogo con SiriusXM para explicar lo ocurrido.

"Podías ver a todo el mundo luchando por su posición en el pit lane. Alex fue muy educado, y estuvo muy bien que lo hiciera, pero frenó y dejó pasar a todo el mundo. En cuanto lo hicimos, nos quedamos atrás en cuanto al tiempo".

"Lo que significó es que creamos una situación de presión, que normalmente el equipo maneja muy bien, semana tras semana. En esta ocasión en particular, por razones que tengo que revisar, instalamos un ventilador permanente en lugar de mantener un ventilador temporal, porque esa es la verdadera solución. Nunca instalas nada permanente en 40 segundos. Lo haces si son cinco minutos".

"Y como resultado de eso, uno de los controles en el lugar no se completó, y el coche se fue así".

El director de Williams indicó que, de todos modos, el equipo podría haber removido el ventilador cuando el coche apenas dejó el garaje.

"Ahora bien, incluso entonces, podríamos haberlo tomado. Así que hubo dos tipos de fallos que tenemos que revisar y asegurarnos de que hacemos: por qué colocar un ventilador permanente cuando deberíamos haber instalado, tal vez, algo que era temporal. Y el segundo es, ¿podríamos haberlo detectado antes? Porque incluso entonces, habría dado una vuelta".

Pese a esta mancha en la jornada de Williams en Bakú, Vowles rescató como positiva la unión que existe en la escudería de Grove.

"Eso es lo negativo. Lo que me gusta de donde estamos aquí es que no hay culpa, ganamos juntos y perdemos juntos, tan simple como eso, y volveremos para asegurarnos de que no volvemos a cometer el mismo error y seguir adelante".