Williams prepara una decoración diferente para su coche 2022

El equipo de Grove celebrará su presentación para la temporada 2022 de F1 el martes 15 de febrero, donde presentará su nueva marca.

Pero antes de ese evento, sus pilotos Alexander Albon y Nicholas Latifi pudieron ver por primera vez los colores y el diseño del coche, y su sorpresa por lo que vieron hace pensar que habrá una gran diferencia con respecto al año pasado.

Williams publicó el video de su reacción al ver el monoplaza y la decoración de 2022 en sus redes sociales.

Latifi respondió: "Oh, wow! Esto es diferente… Fresco. Creo que usé esa palabra ("fresco") el año pasado, pero creo que se aplica más a este año. Es realmente genial, en realidad. Creo que se verá muy bien bajo las luces, y bien en las fotos".

Albon quedó también impresionado, y sus comentarios sugieren un nuevo color en el coche más allá del tradicional azul y blanco de Williams.

"Woah! Es diferente. Me gusta. Diría que es más Williams", dijo el piloto tailandés. "Es más simple en términos del diseño de color. Hay algo de **** [comentario censurado para no revelar el color] en él. Me gusta cómo le queda el ****".

Latifi añadió: "Hay un nuevo color aquí, del cual soy un gran fan. Creo que resalta algunas características muy interesantes del monoplaza. También tiene un patrón un poco diferente de lo que hemos usado normalmente".

Si bien Williams ha competido históricamente con los colores azul y blanco, el diseño de 2021 presentaba toques de amarillo y diferentes tonos de azul en la cubierta del motor.

Williams viene de una temporada algo más esperanzadora, donde salió de la última posición del campeonato de constructores y terminó octavo en la clasificación gracias a los puntos de Latifi y George Russell.

Russell fichó por Mercedes para 2022 como compañero de equipo de Lewis Hamilton, y Albon ocupará su lugar tras ser piloto reserva de Red Bull en su año fuera de la parrilla titular.