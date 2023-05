Williams F1 alienta a Albon a expresar sus opiniones en la radio

Durante el GP de Miami, se escuchó a Albon cuestionar las peticiones del equipo para que presionara más y, en otra ocasión, para que gestionara sus neumáticos.

Aunque estas respuestas parecen poco habituales dada la personalidad tranquila de Albon fuera del coche, Vowles dice que está contento de recibir este tipo de comentarios de su piloto.

"En realidad lo animo, creo que es algo positivo", dijo Vowles a Motorsport.com. "No va a haber nadie mejor que él que sepa lo que pasa en el coche. Lo he escuchado varias veces con él. Pero es constructivo, no es negativo".

"La frustración de Alex era normal. Estaba en una fase en la que sabíamos que teníamos una oportunidad contra Valtteri (Bottas), pero sólo si podíamos crear una diferencia de neumáticos con respecto a ellos dos. Y lo más importante, la amenaza por detrás iba a ser enorme".

"Y fue un equilibrio muy fino. Lo recordará en retrospectiva y se dará cuenta de que, hiciéramos lo que hiciéramos, ahí es donde íbamos a acabar".

"Era una posición horrible para el ingeniero, porque no hay una buena respuesta. Empujar entonces, y nos habríamos visto aún peor, gestionar más, y habríamos estado donde estábamos".

"Por eso quiero decir que Alex puede mirarlo después y decir: 'OK, entiendo por qué no sabías qué camino tomar'".

James Vowles, Director del equipo Williams Racing Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Albon terminó finalmente la carrera de Miami en 14º posición, habiendo retrocedido desde una alentadora 11º posición en la parrilla, pero Vowles dice que hubo señales positivas dado que los 20 coches seguían en carrera en el momento de la bandera a cuadros.

"Estoy bastante contento de que el coche estuviera donde estaba", dijo Vowles. "Nos tomamos el primer stint lo más largo posible, intentamos equilibrar los dos stints, pero en cualquier caso, sólo nos faltaron un par de décimas".

"Lo positivo es que terminamos a 10 segundos de los puntos, pero no hubo incidentes, nada salió mal. Ni VSC, ni coches de seguridad, ni amarillas, ni lluvia, nada".

"Y 10 segundos por detrás de los puntos con el coche que tenemos. Me parece bien. No es un circuito que pensara que nos iría bien en absoluto. Y eso es lo que ocurrió".

Mirando el panorama general, Vowles dijo: "El elemento decepcionante es, por supuesto, que seguimos 10º en el campeonato. Haas ha vuelto a avanzar con más puntos. La otra cosa que es interesante es que cambia carrera a carrera - si nos remontamos a Bakú, McLaren fue poderoso".

"La forma en que lo he descrito es que hay cuatro equipos luchando por el último punto, y todo dependerá de las características de la pista, y de si haces un buen trabajo o no".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!