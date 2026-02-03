Williams F1 cambia al Santander por un banco británico como nuevo socio para 2026
Williams Racing ha anunciado a Barclays como su socio bancario oficial para la temporada 2026 de Fórmula 1.
Williams ha anunciado una nueva asociación con Barclays de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1, lo que marca la primera colaboración del banco británico en la F1.
Barclays se convertirá en el socio bancario oficial del equipo de Grove y su marca aparece en el FW48, que fue presentado el martes, así como en los cascos de Alex Albon y Carlos Sainz, en la indumentaria del equipo y en todo el garaje y las áreas de hospitalidad del equipo.
El director del equipo Williams, James Vowles, dijo sobre la nueva asociación: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Barclays al deporte como socio bancario oficial de Atlassian Williams F1 Team. Mientras nos preparamos para uno de los cambios reglamentarios más significativos en la historia de la Fórmula 1, nos estamos preparando para aprovechar las oportunidades de esta nueva era junto a Barclays, mientras seguimos invirtiendo para lograr el éxito a largo plazo".
El presidente de Barclays Bank PLC, Stephen Dainton, añadió: "Nuestra asociación con Atlassian Williams F1 Team profundizará el vínculo con nuestros clientes y elevará nuestra marca en nuestros mercados clave, a medida que hacemos crecer nuestras relaciones en banca de inversión, banca privada y gestión patrimonial. Trabajar con uno de los equipos más históricos de la Fórmula 1 aporta una visibilidad global inigualable.
"Barclays ha sido durante mucho tiempo uno de los socios corporativos más comprometidos con el deporte, desde la Premier League y la Women's Super League hasta Lord's, Wimbledon, los Brooklyn Nets de la NBA y el Liberty de la WNBA, y combinamos esas plataformas de alcance mundial con una gran inversión en el deporte comunitario y de base. Es esta combinación de rendimiento de élite e impacto local la que define nuestro enfoque".
Williams ha incorporado una serie de nuevas asociaciones de cara a 2026, entre ellas Anthropic, BNY, Sparco y Wilkinson Sword.
De manera llamativa, el banco español Santander ha sido eliminado de la lista de socios de Williams. Había sido patrocinador del equipo cuando el piloto español Carlos Sainz se unió procedente de Ferrari en 2025.
Así lucirá el Williams FW48 para la F1 2026
