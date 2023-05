Williams F1 pide a sus fans que elijan su diseño de Gulf

El equipo ha diseñado cuatro posibles opciones, y la ganadora de la votación pública se utilizará en sus coches en los GP de Singapur, Japón y Qatar.

Gulf quiso repetir su popular acuerdo con McLaren del GP de Mónaco de 2021, pero ha innovado con la votación y sumando otras carreras.

Las cuatro decoraciones se llaman Heritage, Contemporary, Visionary y Bolder than Bold.

La primera recuerda a la utilizada por McLaren y pretende reflejar los primeros años de Gulf con Ford y Porsche en las carreras de sportscars, mientras que las otras tres son interpretaciones más modernas.

El jefe del equipo Williams, James Vowles, ha indicado que prefiere la versión que refleja la historia de Gulf.

"Es una época que considero excelente en el automovilismo", dijo Vowles. "Se trata de carreras más que de cualquier otra cosa. Y la decoración de Gulf, el GT40 y el Porsche después de eso, son icónicas".

Williams FW45 Contemporary Gulf livery Photo by: Williams

"Así que asociarme con Gulf y tener la oportunidad de hacer exactamente lo mismo con Williams es algo que me entusiasma".

"Representa nuestro deporte. Representa nuestra historia. Y tenemos dos marcas con un inmenso legado que se unen. Creo que por eso funcionan los colores. No son los colores en sí, es la naturaleza del legado que tienen detrás".

Según Vowles, los colores de Gulf, más modernos, reflejan el cambio demográfico de la F1.

"Hay todo un abanico de público que está ahora en la F1", dijo. "Así que tenemos la marca icónica que representa la historia".

"Pero también hay giros modernos de distintas formas. Y creo que eso es realmente un grupo demográfico que está ahora en la F1".

Williams FW45 Visionary Gulf livery Photo by: Williams

"Y eso es lo que aprecio de la F1. La F1 ha crecido enormemente en los últimos 10 años. Si nos fijamos en la demografía, ahora no es sólo una población envejecida. En realidad, el crecimiento está en las mujeres y en un grupo de edad joven".

"Y (las decoraciones) son muy diferentes, pero muy parecidas. Es difícil de explicar, pero yo diría que son modernas en su interpretación, de diferentes maneras".

El CEO de Gulf International, Mike Jones, afirma que la empresa está encantada de probar un nuevo look.

"Nuestra asociación con Williams se extiende a los eSports, así que eso estaba en nuestra mente, así como la Academia", dijo.

"Así que el diseño contemporáneo sin duda juega con eso. Algunos de los colores de Williams están en uno de los diseños, creo que eso también era muy importante, la herencia clásica, que a todo el mundo le encanta".

"¿Vamos directamente a lo que hacemos tradicionalmente, o le damos un giro? Hay tres giros diferentes, y eso es lo que estamos estudiando. Todo el mundo tiene sus favoritos".



Alexander Albon, piloto de Williams, ha indicado que, al igual que su jefe de equipo, prefiere el aspecto tradicional.

"El Heritage para mí es genial", ha dicho. "Soy un hombre sencillo, me gustan las líneas limpias. Me solía gustar el negocio, incluso los cascos de carreras, cuando era joven me encantaban todos los giros y los cambios de rasante y todo este tipo de cosas".

"Y he hecho la transición a un casco básicamente monótono. ¡He madurado!"

Williams FW45 Bolder Than Bold Gulf livery Photo by: Williams