Williams ha anunciado que ha firmado a una serie de altos cargos técnicos para la Fórmula 1 procedentes de equipos rivales, donde se incluye al ex director técnico de Alpine, Matt Harman.

Las cinco nuevas incorporaciones forman parte de un grupo de 26 nuevos ingenieros que Williams ha contratado en una gran oleada de incorporaciones que la escudería ha llevado a cabo recientemente, centrándose especialmente en reforzar sus oficinas de aerodinámica y diseño.

El nuevo personal dependerá del director técnico de Williams, Pat Fry, que se incorporó al equipo el pasado mes de noviembre tras dejar su anterior puesto con el mismo título en Alpine a principios de 2023.

Harman dimitió de Alpine al inicio de la campaña 2024, justo cuando se revelaba que el coche A524 del equipo estaba entonces entre los más lentos de la parrilla.

Ahora se convertirá en el director de diseño de Williams y empezará a trabajar para su nueva escudería después del receso de verano de 2024.

Los otros cuatro técnicos son Fabrice Moncade, ex jefe de análisis de rendimiento de Ferrari, Juan Molina, ex jefe de aerodinámica de Haas, Steve Winstanley, jefe de diseño de compuestos y estructuras de Red Bull, y Richard Frith, ex jefe de rendimiento de Alpine.

Moncade se convertirá en ingeniero jefe de informática de Williams a principios de julio, mientras que Molina será el jefe de aerodinámica del equipo a partir del día 15 del mismo mes.

Winstanley ha sido contratado como ingeniero jefe de compuestos y estructuras, con el encargo de "transformar el departamento de estructuras dentro de la oficina de diseño", según un comunicado del equipo en el que se anuncian todas las nuevas contrataciones.

Frith se convertirá en el jefe de sistemas de rendimiento de Williams, pero no empezará a trabajar con el equipo hasta 2025.

Williams también ha contratado a Sorin Cheran, ex empleado de Hewlett Packard Enterprise, como nuevo Director de Información y Análisis.

Según el comunicado de Williams, Cheran se encargará de "liderar la transformación de la forma en que el equipo adquiere, almacena, indexa y utiliza los datos para construir la mejor operación tecnológica de su clase".

Esto sigue a la revelación de principios de 2024 de que el equipo estaba utilizando una gigantesca hoja de cálculo de Excel para planificar sus nuevas construcciones de coches al comienzo de cada año - un proceso que sorprendió al director del equipo, James Vowles, y a Fry.

Vowles se refirió a las nuevas contrataciones de su equipo: "Estoy encantado de dar la bienvenida a Williams a estas seis personas increíbles".

"Estamos en una misión para luchar por volver al frente y ser capaces de atraer a talentos experimentados y ganadores de campeonatos de otros equipos demuestra una gran creencia en el camino que estamos recorriendo".

"Williams está invirtiendo en lo que se necesita para ganar, y esto es sólo el principio, mientras nos preparamos para dar la bienvenida a más caras nuevas de toda la parrilla en los próximos meses".

La gran campaña de contratación es el último avance en la apuesta del propietario de Williams, Dorilton Capital, por mejorar los resultados de la escudería, que habían decaído mucho tras años de escasa inversión antes de que la familia Williams vendiera el equipo en 2020.

"Williams tiene ambiciones audaces y un gran impulso, y estas contrataciones excepcionales demuestran que este es un proyecto del que la gente quiere formar parte", dijo Fry.

"Estamos añadiendo fuerza en profundidad al enorme talento que ya está en Grove mientras construimos para el futuro".