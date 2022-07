¿El Williams FW25 de 2003 fue más veloz que los F1 de 2022?

Cargar reproductor de audio

En la previa del Gran Premio de Austria 2022 de Fórmula 1, todos los espectadores pudieron disfrutar de una exhibición de monoplazas históricos, donde varios vehículos de épocas pasadas hicieron rugir sus motores por las colinas del Red Bull Ring.

Uno de ellos fue el BMW P83 V10 del Williams FW25 de Ralf Schumacher, un coche que venció en cuatro ocasiones en la temporada 2003, en Nürburgring y Magny-Cours con el piloto alemán, y en Mónaco y Hockenheim con el colombiano Juan Pablo Montoya.

En el Legends Parade del Red Bull Ring, el germano sintió como si volviera a esa era, afirmando que estaba "como si fuera ayer" cuando se subió al monoplaza con el que compitió hace ya casi dos décadas.

Sin embargo, para el hermano del 'Káiser', Michael, muchas de las cosas no han cambiado demasiado para él en el coche, como reconoció en una entrevista al portal Motorsport-Total.com: "Era con el que gané dos carreras [en 2003], el asiento y los cinturones siguen teniendo la forma, los pedales eran los míos, igual que los ajustes, solo me senté".

"Curiosamente, aún tenía el mono de esos años", reveló Schumacher. "No era tan complicado en aquel entonces como lo es ahora, pero todavía sabía lo que tenía que hacer, conocía los botones y los procedimientos, fue una sensación increíble y buena volver a experimentarlo".

¿Qué hace que los Fórmula 1 de hace 20 años sean más rápidos que los de ahora?

No obstante, las comparaciones entre los monoplazas de esa época y los actuales son irresistibles, y desde hace muchas temporadas se ha cuestionado cómo ha evolucionado la Fórmula 1. En esas campañas, los coches tenían neumáticos con surcos (Schumacher usó unos Pirelli lisos), además de los queridos motores de combustión V10, lo que proporcionaba un rendimiento espectacular.

"El vehículo tenía un agarre increíble, inimaginable", afirmó Ralf Schumacher cuando se le preguntó por el monoplaza, aunque fue el cronómetro el que dictó sentencia entre un monoplaza del 2003 y uno de ahora.

"Fui más rápido [que el Fórmula 1 actual], pero no diré por cuanto", indicó el alemán, al que se le registraron las dos vueltas lanzadas que hizo.

"En aquel entonces, mi motor tenía poco más de 950 CV, y aquí fueron casi 850 CV. También cambiamos de marcha 2.000 rpm antes porque el propulsor debe durar más, esa es una gran diferencia".

Ralf Schumacher en el Williams FW25 de 2003 el pasado fin de semana en Austria. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

¿Qué es lo que más cambia en la Fórmula 1 respecto a hace 20 años?

Aquí llega uno de los puntos diferenciales entre los dos coches, y es que no solo es el motor lo que distingue a las dos generaciones. El peso es algo que ha ido subiendo con el paso del tiempo, y es que los 600 kilogramos del FW25 han pasado a ser 798 en la actualidad.

"Los coches de ahora pesan casi 200 kilos más", dijo Ralf Schumacher tras deleitar a todos con el V10. "Estamos hablando de rendimiento general, tengo mis 850 CV todo el tiempo, no se puede subestimar eso".

Aunque no solo impresionó a aficionados, sino que los habituales del paddock de la Fórmula 1 también se quedaron embelesados con la belleza del Williams: "Algunos jefes de equipo me visitaron y me dijeron: 'esto es vergonzoso para nosotros'".

El propio director de la escudería McLaren, Andreas Seidl, fue el encargado de arrancar el coche del alemán, puesto que él fue uno de los ingenieros de BMW que participó en el proyecto del Gran Circo cuando Ralf Schumacher y Montoya eran piloto del equipo de Grove.

"No se debe olvidar una cosa. La seguridad es lo que hace que los coches sean tan difíciles hoy en día, pero cuando se trata de combustibles así, algunos sistemas se quedan obsoletos", dijo. "Me imagino que la gente está hablando de un motor pequeño con combustibles eficientes, que eso sería ya una batería".

¿Qué debería cambiar la Fórmula 1 para mejorar en la actualidad?

El vencedor de seis grandes premios en el mundial también dio su punto de vista sobre lo que se podría cambiar en la Fórmula 1 actual, donde se "tiene que revisar cómo se vende la tecnología" en comparación a hace 20 años.

"Creo que mi hermano [Michael Schumacher] y yo lo pasamos realmente bien desarrollando el coche. Si un V10 pudiera llegar a las 20.000 rpm sería genial, pero ahora la Fórmula 1 es mucho más técnica", aseguró, antes de explicar que lo que le molestaba era la gestión.

"Solíamos tener carreras de velocidad, dependían del piloto. Ahora todo está determinado desde el exterior, cuidado con los neumáticos, presta atención a esto y a aquello. ¿Cuánto debo cargar mi batería? Es una pena, a la larga deberíamos volver a ser como antes", sentenció el piloto germano.