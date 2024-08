Williams investiga por qué no vio la ilegalidad de su coche en Zandvoort

Williams está buscando respuestas a por qué sus propios escaneos e su coche de Fórmula 1 actualizado sugerían que su suelo revisado cumplía con la normativa.

Alex Albon fue descalificado de su octavo puesto en la parrilla del Gran Premio de Países Bajos después de que se considerara que una zona de su suelo -que se cree que estaba delante de los neumáticos traseros- era demasiado ancha para cumplir con las normas de volumen.

El veredicto de la FIA sobre el suelo, que salió a la luz en las verificaciones posteriores a la clasificación, supuso una sorpresa para Williams, ya que había comprobado las medidas de su monoplaza mejorado varias veces antes y creía que se ajustaba totalmente a los límites.

Sin embargo, a pesar de que las propias lecturas del equipo decían que el nuevo suelo era legal, todo lo que importa es lo que dicen las propias mediciones de la FIA, y el escáner calibrado del organismo rector consideró que el nuevo suelo estaba fuera de las normas.

En un video publicado el domingo por la mañana, el director del equipo Williams, James Vowles, explicó que la lectura de la FIA había tomado a su equipo por sorpresa.

"No es la primera vez que nos escanean", explicó Vowles. "Obviamente, hemos seguido y cumplido todos estos procedimientos desde que se pusieron en marcha hace varios años, y hasta ahora no nos habían detectado ningún exceso".

James Vowles, director del equipo Williams Racing, habla con sus compañeros de equipo en el muro de boxes. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Ahora utilizamos técnicas de escaneado en lugar de técnicas de medición física, porque no es sólo un punto el que tienes que tener en cuenta: son alturas y anchuras a lo largo de unas formas bastante complejas".

"Antes de venir aquí, hemos escaneado el suelo y el coche varias veces. Lo hicimos en la fábrica de forma aislada con el suelo. También ocurrió en la fábrica con el coche. También ocurrió aquí el jueves".

"Hemos demostrado todos estos resultados a la FIA, que indican que nuestro suelo cumple la normativa legal. Pero lo que importa es la adjudicación de la FIA, sus mediciones y sus sistemas, y eso lo aceptamos totalmente".

Vowles dijo que no había una respuesta inmediata a por qué había una disparidad entre sus lecturas y las de la FIA - pero adaptar el suelo para que sea totalmente legal no era una cuestión complicada, y el equipo ya lo estaba haciendo.

"Lo que ahora tenemos que hacer es entender cómo nos hemos podido equivocar en nuestras propias mediciones, y qué tenemos que cambiar en términos de proceso", dijo.

"Con efecto inmediato, sólo hay un área del coche que no cumplíamos, y es una solución fácil. Pero independientemente de eso, la regla es la regla, y es en blanco y negro".

Alex Albon, Williams FW46 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Vowles dijo que el equipo asumía toda la responsabilidad por lo sucedido, pero seguía confiando en el potencial del coche.

"No podemos pasar horas de trabajo desarrollando un kit de actualización, y no podemos pedir a nuestros pilotos que se lo jueguen todo para asegurar posiciones que den puntos, para luego tirarlo por la borda por no estar completamente ahí en todos y cada uno de los límites del reglamento", añadió.

"No hay nadie realmente responsable de eso más que nosotros mismos. Eso recae sobre nuestros hombros. Nadie más tiene ninguna responsabilidad. Tenemos que ocuparnos de ello inmediatamente".

"Aún nos queda este fin de semana de carreras, en el que creo que tenemos un coche lo suficientemente fuerte como para poder luchar en el pelotón. Estoy entusiasmado con las perspectivas para hoy, porque el coche sigue siendo rápido, y tenemos una oportunidad en la carrera y más allá".

"Luego tenemos nueve carreras más en las que tenemos que rendir a la perfección una y otra vez para sumar puntos y luchar por el campeonato".

"Este no es el nivel al que quiero que nos sometamos este fin de semana, pero ahora vamos a hacer un cambio de proceso para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir".