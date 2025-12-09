Williams invita a los fans a elegir el diseño de su coche para la pretemporada 2026

En los últimos años, Williams ha recurrido en varias ocasiones a la ayuda de los aficionados para elegir una decoración especial basada a un acuerdo especial con Gulf.

Para el comienzo de la temporada 2026 de Fórmula 1, los aficionados podrán volver a decidir con qué colores estará revestido el monoplaza de Williams.

El equipo británico ha diseñado seis decoraciones, cada una incorporando un matiz del característico azul de Williams. El nuevo logotipo también forma parte de todas las opciones. La votación estará abierta hasta el 16 de diciembre, tras lo cual la decoración ganadora se verá en el FW48 durante los test de invierno en Barcelona y Bahréin.

"Una de las cosas que hemos disfrutado este año es ver a cada vez más aficionados lucir con orgullo el azul para apoyar a Williams en su camino de regreso a la cima", afirma el director del equipo, James Vowles.

Previamente en 2025, los aficionados también pudieron votar qué decoración especial de Gulf usaría Williams en Brasil. Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"No hay mejor manera de empezar 2026 que dar a nuestros millones de aficionados la oportunidad de elegir cómo se verá el FW48 en sus primeras vueltas. Será algo especial para el equipo y es un honor usar la decoración elegida por los aficionados mientras comenzamos una nueva era para este deporte."

El piloto de Williams Alexander Albon agregó: "Vemos la increíble pasión y dedicación de los aficionados de Williams en cada carrera, pero también en los miles de mensajes de apoyo que ayudan a impulsar al equipo. No puedo esperar a ver cuál de estos seis brillantes diseños elegirán para que arranquemos la era de 2026 con el test en Barcelona. Elige tu versión favorita del azul de Williams y vota ahora."

Se puede votar por la decoración de Williams para los test de invierno de 2026 entre el 9 y el 16 de diciembre en la web oficial del equipo británico de Fórmula 1.