Williams no se olvidará de su coche 2021 por pensar en el de 2022

El equipo de Grove viene de una temporada esperanzadora en la que en cierto modo comenzó su recuperación tras un 2019 ultra decepcionante.

Sin embargo, sabe que necesita hacer más si quiere llegar a la altura de los coches que tiene delante y avanzar desde la parte inferior de la clasificación del campeonato de constructores.

Pero antes de la enorme revisión del reglamento que se avecina para 2022, cuando la Fórmula 1 cambiará a monoplazas con efecto suelo, la escudería es consciente de que no puede permitirse llegar tarde con ese proyecto.

El director del equipo, Simon Roberts, dijo que todo se centraría en garantizar que su coche de 2022 fuera lo mejor posible, pero que eso no significaría sacrificar por completo el trabajo en las actualizaciones de este año.

"Las reglas de 2022 son una gran oportunidad para todos los equipos, pero también es un gran riesgo”, explicó Roberts. “Pero en lo que nos centramos es en que no hay una transición del 2021 al 2022. Así que no puedes llegar tarde con nada".

“La parte más simple, algo que te detenga, te puede impedir correr. Así que estamos siendo más cautelosos de lo normal con nuestro programa".

“Estamos trabajando con vistas a la primera carrera de 2022, analizando lo que necesitamos tener en su lugar en ese momento, lo que necesitamos para los test de invierno, y luego también vamos mirando el programa de desarrollo de 2021 para ver cuánto espacio y capacidad tenemos en la organización para no descuidar ese proyecto".

Roberts dijo que solo cuando Williams sepa dónde y cómo se debían dedicar los recursos, el equipo sabría cuánto tiempo podría emplear en el proyecto 2021.

“Definitivamente tenemos tiempo, gente, túnel de viento y disponibilidad en la primera parte del año para desarrollar el coche '21, y eso es lo que vamos a hacer”, defendió.

“Habrá un punto en el que habrá que cambiar al 2022. Y si me preguntas cuándo será ese punto de cruce... No lo sé. Pero no será en agosto; estaremos al 100% respecto al desarrollo del coche 2020 antes de agosto. Pero obviamente tampoco ya mismo, antes de que acabe este mes de enero. En algún momento del año antes de agosto se hará".

Información adicional por Alex Kalinauckas

