Williams sueña con tener "dos pilotos de talla mundial" en 2025

La parrilla de la próxima temporada aún no está definida, con varios asientos aún por cubrir. Entre esos pilotos en el centro del mercado está Carlos Sainz, que aún no se ha decidido, sopesando entre varias opciones sobre la mesa, vinculándose al proyecto Sauber-Audi, que apuesta por una visión a largo plazo no exenta de incógnitas, o a Williams, que ha entrado en negociaciones en las últimas semanas.

Por mucho que esté claro que Audi está invirtiendo mucho en mejorar las instalaciones de Sauber de cara a su llegada en 2026 con una unidad de potencia de fabricación propia, es evidente que sigue habiendo dudas. Por otro lado, Williams, que sigue impulsando mejoras en todos los departamentos tras la llegada de Dorilton Capital, podría ser una buena opción a medio plazo, ya que podría dar libertad de movimientos de cara a la próxima vez que se abra el mercado de pilotos.

Además, en una nueva era reglamentaria en la que la unidad de potencia marcará la diferencia, sobre todo al principio del ciclo técnico, contar con el apoyo de Mercedes podría ser un punto fuerte, tal y como señala el director de la cuadra con sede en Grove. Este es uno de los elementos puestos sobre la mesa por el propio Vowles, que habló durante el fin de semana canadiense sobre cómo avanzan las negociaciones con el español.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Hay una razón por la que estoy aquí. Williams no es el mismo Williams de hace tres años y el hecho de que estemos hablando con Carlos demuestra que nuestro enfoque ha cambiado. Queremos que dos pilotos de talla mundial formen parte de nuestra estructura en el futuro. Queremos que el mundo se dé cuenta de que estamos aquí y que vamos en serio", explicó Vowles a los micrófonos de Sky Sports F1, señalando que estar en conversaciones con Sainz también muestra el progreso del equipo en los últimos años, que ya no es visto como la Cenicienta de la F1.

Está claro que aún queda mucho camino por recorrer, sobre todo teniendo en cuenta que hasta hace unos meses había una verdadera brecha en términos de instalaciones no sólo con los equipos punteros, sino también con algunos de los equipos del mediocampo, pero las inversiones les están permitiendo acercarse.

"Estamos invirtiendo. Para volver a estar en las primeras posiciones en 2026, tenemos una de las mejores unidades de potencia, si no la mejor, que llegará a nuestro coche. ¿Anunciaremos pronto el nombre del segundo piloto? Espero que sí. Además, hay unas 30 personas increíbles de otros equipos que hemos contratado en los últimos 12 meses", añadió el jefe del equipo, que mencionó la campaña de contratación del equipo a nivel de personal, que incluyó convencer a Pat Fry para que se uniera al equipo tras su despedida de Alpine.

James Vowles, Director del equipo Williams Racing Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

"El mundo está cambiando y alguien como Carlos es muy importante en ese sentido en lo que respecta al panorama general de nuestra situación. Por supuesto, la diferencia es que él tiene la opción de venir aquí o no, y esa es su elección. ¿Si lo convencemos? Es difícil decirlo. Creo que puede ver todos los puntos fuertes de nuestro equipo. Para mí es fácil decirlo porque soy de Williams, pero creo que es fácil decidir venir aquí, pero tiene que ser su decisión', añadió Vowles.

El británico confirmó que hay dos nombres en la preselección para el segundo asiento de Williams junto al confirmado Alexander Albon: 'Williams tiene una preselección de dos pilotos que podrían formar pareja con Albon el año que viene. Es sencillo. Creo que hemos sido muy abiertos a la hora de hablar de quién encabeza nuestra lista. Pero ahora se trata de qué podemos hacer para llegar a un acuerdo, en estas circunstancias, con Carlos."

"Pero es él quien elige dónde ir. Se sabe que hay una o dos opciones para él, y nosotros somos una de esas dos. Personalmente creo que somos la opción correcta. Creo que sería un buen partido. Pero la elección sigue siendo suya, por supuesto", añadió Vowles, subrayando el conocido interés de Audi por el piloto actual piloto de Ferrari.