El veredicto de Vowles sobre Williams: las mejoras que vienen "no serán suficientes" para avanzar en 2026

El jefe del equipo Williams de Fórmula 1, James Vowles, ha admitido que las mejoras restantes del equipo para 2026 no serán suficientes para luchar de forma constante por los puntos.

La escudería de Grove ha tenido dificultades desde el inicio de la temporada 2026. Llegó a los test de pretemporada en Bahréin con un coche con sobrepeso, y solo ha sumado 11 puntos en 14 rondas.

Hablando en el podcast The Fast And The Curious, Vowles explicó que los errores cometidos durante la fase inicial de desarrollo del coche perjudicarán al equipo durante el resto de la temporada.

"Ha sido un año difícil, y seguirá siendo un año difícil hasta el final", dijo el británico.

"No hay otra forma de verlo. Muchos de los errores que cometimos durante el periodo invernal nos acompañarán hasta el final de este año. Y lo que intentamos hacer es volver a estar a flote para cuando lleguemos al coche del próximo año".

Williams introducirá mejoras sustanciales en el Gran Premio de Azerbaiyán, pero Vowles fue tajante sobre el impacto inmediato de las actualizaciones en pista.

Carlos Sainz, Williams Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Habrá pequeños pasos este año, pero no serán suficientes para situarnos siquiera en el mínimo indispensable de donde me gustaría estar, que es sumar puntos en un fin de semana", continuó.

"Esa simplemente no es la realidad de dónde estamos hoy. Para el próximo año, sin embargo, ¿creo que avanzaremos en la parrilla? Sí. Es difícil retroceder en la parrilla. Avanzaremos en la parrilla como resultado de ello, pero seguirá siendo una dura y larga lucha".

Williams ocupa actualmente la novena posición en la clasificación de constructores, por delante solo de Aston Martin y Cadillac.

El Gran Premio de Azerbaiyán está programado del 24 al 26 de septiembre en el Baku City Circuit.