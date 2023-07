Williams prepara un nuevo paquete para avanzar en Bélgica

Entre los equipos que mejor funcionaron el año pasado, dando un importante paso adelante en términos de rendimiento, se encuentra sin duda Williams. Mientras que la temporada pasada la escudería británica desempeñó a menudo el papel de la parte trasera, este año el equipo ha sabido sacarse muchas satisfacciones y ha estado en varias ocasiones en la lucha por los puntos.

Es evidente que ciertas limitaciones del coche, como la falta de carga en sentido absoluto, no pueden resolverse en unos meses, pero el buen trabajo realizado por el equipo técnico de la escudería de Grove es evidente. De hecho, ya en la prueba inaugural de la temporada, en Bahréin, Alex Albon pudo terminar la carrera en la zona de puntos, mientras que en Australia ocupaba merecidamente la sexta plaza antes de que un accidente le dejara fuera de carrera.

Otras alegrías en el transcurso de este mundial llegaron después en Canadá, en conjunción con el nuevo paquete, y en Gran Bretaña, donde llegó un valioso octavo puesto que permitió a Williams recuperar dos posiciones más en la clasificación de constructores en un desafío que se jugará punto a punto.

La atención del equipo con sede en Grove se centró sobre todo en las innovaciones llevadas a Montreal, donde estrenaron un paquete compuesto por un capó diferente, unos bajos revisados y una configuración distinta de los flancos que permitió dar un salto considerable en las curvas rápidas, esos tramos en los que el monoplaza había mostrado algunas carencias de rendimiento.

El revisado fondo del Willimas presentado en Cananda Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Todo esto ayudó al FW45 en Canadá sobre todo las numerosas curvas lentas, donde la carga aerodinámica generada tiene menos relevancia, y las largas rectas, donde se potenciaron las cualidades del coche en términos de baja resistencia.

Cuestión distinta, sin embargo, fue la de la carrera británica, donde lo que jugó a favor del monoplaza fueron los largos tramos que debían recorrerse a fondo, además con pocos tramos de frenada violenta.

También debutó en Silverstone un nuevo alerón delantero, aunque sólo disponible para Alex Albon por falta de piezas de recambio. En la clásica reunión posterior a la carrera, James Vowles se mostró satisfecho con las innovaciones aportadas hasta el momento, destacando no sólo que aún hay margen de crecimiento, sino que en las próximas rondas deberían llegar más innovaciones para intentar extraer el máximo en otras pistas favorables como Spa y Monza.

"Las actualizaciones están funcionando. La primera parte del paquete llegó en Montreal, la parte más importante y sustancial, y después llegó un nuevo alerón delantero en Silverstone. Tenemos algunas novedades para las próximas rondas, en Spa habrá elementos diseñados para sacar el máximo partido a esa pista. Pero también habrá otras pequeñas novedades para mejorar aún más el monoplaza y completar el paquete que trajimos hace poco. Ese es el plan y no creo que sea muy diferente al de nuestros rivales, intentar maximizar lo que tenemos pero con la vista puesta en el año que viene", dijo el director del equipo.

"Además, haremos pruebas varios fines de semana durante los viernes para entender mejor cuáles son los límites del paquete actual, porque creemos que todavía hay potencial por explotar de este coche".

Por el contrario, Budapest no debería ser la prueba más fácil de la temporada para Williams, que prefiere los circuitos fluidos o con largas rectas, para explotar la eficiencia del FW45: "Creo que sí. Obviamente, una de las grandes ventajas de este coche es la eficiencia aerodinámica general. Y eso no es muy relevante en Budapest. Sí lo es en Silverstone, dependiendo de lo mojada que esté la pista. Pero creo que en Budapest la velocidad en línea recta no marcará la diferencia. Sólo tenemos que conseguir la máxima carga posible, que sigue siendo un poco menor que la de los demás", explicó Robson, responsable de rendimiento de Williams.

En el fin de semana de Silverstone debutó un nuevo alerón delantero, instalado sólo en el coche de Albon. Foto: Erik Junius

Uno de los aspectos más interesantes de esta temporada ha sido, sin duda, la constante alternancia de valores en la parrilla, no sólo entre los coches punteros por detrás de Red Bull, sino también en la lucha por la zona de puntos. Una alternancia claramente debida a ciertos elementos como el trazado de la pista, las condiciones meteorológicas o la gestión de los neumáticos, que en el último Gran Premio fue el talón de Aquiles de Ferrari.

En algunas ocasiones, incluso para los propios equipos era difícil entender la razón de un rendimiento por encima o por debajo de lo esperado pero, carrera tras carrera, los equipos van encontrando una clave de interpretación.

"Creo que lo hemos entendido mejor. Todavía hay algunas variaciones que no podemos entender del todo, pero creo que el viernes, por alguna razón, conseguimos ir fuertes y en unas condiciones en las que nuestros coches no suelen ser los mejores con el viento", añadió Robson, hablando sobre la comprensión del FW45.

"En realidad, no lo hicimos mal. Pero fue fascinante que ambos pilotos dijeran que el coche no tenía un buen feeling con el viento (a pesar de la posición). Y estaban realmente sorprendidos por su posición en la clasificación de tiempos, ya que esperaban estar bastante abajo. Así que, por la razón que sea, parece que los demás tuvieron más dificultades de lo habitual. Pero sí, creo que pudimos entender por qué el coche rindió bien en Silverstone".