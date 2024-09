Williams quiere a Colapinto en la F1 2025 y está abierto a "trabajar con Audi"

Franco Colapinto está aprovechando al máximo la oportunidad dada por James Vowles y la escudería Williams después de tomar el lugar de Logan Sargeant para las últimas nueve rondas de la temporada 2024.

El piloto de 21 años cumplió un muy buen debut hace dos semanas en Monza, pero este último fin de semana brilló en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el sábado llegó a la Q3 en la sesión de clasificación –fue noveno- y el domingo finalizó en la octava posición para sumar sus primeros puntos en la Fórmula 1.

El rendimiento de Colapinto ha generado gran entusiasmo entre aficionados y miembros del paddock por igual, y muchos ya lamentan que Williams no tenga lugar para él en la próxima temporada, dado que Carlos Sainz firmó recientemente un contrato para ser el nuevo compañero de Alex Albon.

Sin embargo, en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, James Vowles se mostró muy consciente del talento que tiene entre manos y reveló sus ganas de ver a Colapinto en la parrilla de la F1 el año que viene, aunque no sea en su equipo.

"Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1", aseguró el director de Williams sobre el futuro del piloto de 21 años.

"Lo que significa que sólo queda un equipo. Veremos qué podemos organizar allí", agregó Vowles, en referencia a la butaca que aún está libre en el equipo Sauber, propiedad de Audi, para la siguiente temporada.

Franco Colapinto y James Vowles tras el GP de Azerbaiyán en Bakú. Photo by: Williams

Cuando se le insistió por la posibilidad de una oportunidad de Colapinto en la escudería de Hinwil, Vowles fue claro en que está dispuesto a colaborar para hacer eso posible.

"En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene", explicó.

El jefe de Williams dijo también que está convencido con los pilotos que tendrá Williams en el próximo campeonato, a la vez que explicó por qué sería beneficioso para su equipo que Colapinto siga corriendo en 2025, aunque no sea bajo su techo.

"Creo que (Albon y Sainz) siguen siendo la alineación correcta para Williams, ya que estamos creciendo y convirtiéndonos en material de campeonato del mundo".

"Pero estoy increíblemente orgulloso, como un padre, de lo que Franco ha logrado, y quiero que tenga éxito, y también la forma correcta de tenerlo de vuelta aquí en Williams rindiendo es asegurarse de que está construyendo su carrera. Es tan sencillo como eso", argumentó.

Por último, al ser preguntado si quiere que Colapinto siga siendo parte del equipo Williams, Vowles respondió: "Así es. No voy a entrar en los acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio".

¿Cuál es la situación en Sauber para 2025?

Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber, en el cockpit Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

El equipo Sauber, que fue comprado por Audi y en 2026 pasará a ser la escudería oficial del fabricante alemán de automóviles, tiene firmado a Nico Hulkenberg para el año próximo.

Se cree que la nueva dirección de la escudería, encabezada por Mattia Binotto, está evaluando emparejar a Hulkenberg con otro piloto experimentado –que sería Valtteri Bottas, uno de los actuales titulares de Sauber- o un corredor joven, donde se entiende que Gabriel Bortoleto tiene la delantera actualmente.

Sin embargo, el brasileño forma parte del programa de jóvenes pilotos de McLaren, que ha invertido en su desarrollo y a principios de mes completó su primer test de F1 con un McLaren 2022 en el Red Bull Ring de Austria.

Algunas fuentes afirman que McLaren ya ha indicado que no se interpondrá en el camino de Bortoleto si existe la posibilidad de que consiga un asiento en la F1 en otro lugar, pero esto no ha sido confirmado por el equipo.

Alessandro Alunni Bravi, representante de Sauber en las carreras de F1, dijo el último fin de semana en Bakú al ser preguntado qué tipo de piloto busca el equipo que aún no hay una decisión tomada sobre el camino a seguir para el segundo coche.

"Estamos evaluando todas las opciones para ver cuál es el mejor equilibrio entre una experiencia a corto plazo y a medio y largo plazo, quizá jóvenes talentos. Hay candidatos potenciales en ambos lados. Valtteri es un piloto fuerte para nuestro equipo. Lo conocemos muy bien".

"Lleva ya tres años en el equipo y, por supuesto, es uno de los primeros de nuestra lista. Pero hay otras oportunidades. Estamos analizando todos los pros y los contras, y Mattia tomará una decisión basada no sólo en 2025, sino también en la estrategia a medio-largo plazo para el proyecto Audi F1", explicó.

Información adicional por Jonathan Noble y Roberto Chinchero