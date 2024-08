Por qué Williams cree que se aseguró al segundo mejor piloto de la F1

El jefe de equipo de Williams, James Vowles, ha disfrutado de muchas alegrías en su carrera en la Fórmula 1, como haber ayudado a Brawn y Mercedes a ganar el campeonato del mundo.

Pero no tiene ninguna duda de que la contratación esta semana de Carlos Sainz para 2025 y más allá es el momento de mayor orgullo de su carrera.

Además del enorme voto de confianza que la decisión de Sainz supone para la visión que Vowles tiene de Williams, apenas puede creer que haya sido capaz de hacerse con alguien a quien tiene en tan alta estima. De hecho, su convicción de que Sainz es uno de los mejores pilotos de la F1 le hace estar un poco sorprendido de que equipos ganadores como Red Bull y Mercedes no hayan apostado por él.

Preguntado por si le había sorprendido esa decisión, Vowles dijo: "Sí, es la respuesta corta, porque lo considero uno de los cuatro mejores pilotos, si no, a veces, el número dos de la parrilla. ¿Por qué no querrías tenerlo en tu equipo?

"Mi visión de las cosas es que, fundamentalmente, los competidores están cada vez más cerca. Así que (mira) la diferencia marginal que un piloto puede hacer, y no me refiero sólo en términos de rendimiento".

"Fíjate en Carlos y en todos los equipos en los que ha estado. Han mejorado mucho".

Vowles dijo que estaba tan ansioso por cerrar el acuerdo con Sainz que pasó mucho tiempo hablando con él por teléfono, tanto que bromeó con que su compañera Rachel Rolph empezó a preguntarse qué estaba pasando.

James Vowles, director del equipo Williams Racing Foto: Williams

"Entiendo por qué, después de pasar los últimos nueve meses hablando con él (Sainz) al menos una vez a la semana, si no todos los días en realidad, Rachel, mi pareja, ha estado muy, muy confundida en cuanto a nuestra relación juntos en relación con la mía con Carlos", sonrió Vowles.

"Pero de lo que me he dado cuenta con él es de que es una máquina de rendimiento. Hará todo lo que esté en su mano no sólo para transformarse a sí mismo, sino también para transformar al equipo que le rodea. Y eso es poderoso. Eso vale más de lo que él puede conducir el coche".

Es este beneficio extra el que Vowles piensa que debería haber sido suficiente para convencer a Red Bull o Mercedes de ir por Sainz - aunque cree que pueden tener razones alternativas de por qué no lo hicieron.

"Cuando estás en la posición de Red Bull, donde tienes un campeonato de constructores en riesgo, siempre es una decisión difícil", dijo. "Pero sí, yo tendría a Carlos al lado de Max".

"Si estás en Mercedes, es una decisión difícil. Pero creo que han oscilado entre no ser competitivos, en cuyo caso tiene sentido invertir en el futuro, y ser muy competitivos. Y ahora es una decisión más difícil si inviertes en entidades conocidas o desconocidas".

"Pero dicho esto, si Mercedes ha tomado esa decisión, tienen mucha más información que yo. Es más que probable que estén muy seguros de la dirección en la que van a viajar, ya sea Max (Verstappen) o Kimi (Antonelli), no estoy seguro".

"Pero mi punto es que no son tontos. Han tomado esta decisión con sensatez, y si Red Bull ha decidido hacer esto de nuevo, hay razones detrás de ello que no voy a conocer, porque son múltiples campeones del mundo, por lo que no toman decisiones a la ligera".

George Russell, Mercedes F1 W15, adelanta a Carlos Sainz, Ferrari SF-24, y Sergio Pérez, Red Bull Racing RB20 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Lo que Vowles ve en Sainz no es alguien que sólo traiga mucha velocidad consigo; es un individuo que cree que puede tener un impacto más amplio en el equipo.

"Realmente creo en lo que estamos haciendo, en la dirección del viaje y en por qué tendrá éxito", dijo. "Creo lo mismo en torno a Carlos también - si vas a ir a por un individuo que va a marcar la diferencia".

"No me centro sólo en lo rápido que es en el coche. Me fijo en su personalidad, y eso incluye también a su entorno".

"Eso incluye a Carlos, su mánager, y a Carlos, su padre. Su padre está tan orientado al rendimiento como Carlos Jr. Es un personaje increíble, y los tres juntos forman un paquete, y eso es lo que necesitamos aquí en Williams. Creo que encajan a la perfección".

"Son las palabras exactas que les dije desde el principio hasta el final de este viaje".

Recientemente se había rumoreado que la llegada de Sainz a Williams también sería beneficiosa desde el punto de vista comercial porque traería consigo algunos patrocinadores.

Vowles dice que no es estrictamente el caso, aunque anticipa que el aumento de rendimiento será un catalizador para un nuevo interés comercial.

Carlos Sainz, Ferrari Foto de: Ferrari

"El beneficio comercial real de todos los equipos de F1, por cierto, es sólo el rendimiento", dijo Vowles.

"Si haces que tu coche sea más rápido, o si tienes pilotos que empujan tu coche, o pilotos que se empujan entre sí y empujan el coche, eso a su vez te proporciona la posición en el campeonato y los ingresos por patrocinio".

"Ese es el secreto para dirigir un equipo de F1: hay que tratarlo como una start-up. Tienes que poner tus finanzas en un piloto, o dos pilotos, en realidad, en la circunstancia de que sabes que va a empujar al equipo hacia adelante".

"No es como si de la noche a la mañana sonara el teléfono y alguien te ofreciera 20 millones. No es así como se produce, pero es parte del camino que se abre".

"Lo que puedo decir es que tenemos patrocinadores con los que hemos estado hablando durante seis meses, y para ellos, puede o no haber sido el detonante extra que les empuje a cruzar la línea. Pero no es que de repente cojas todos tus acuerdos y los subas un porcentaje fundamentalmente".

Para Vowles, el futuro nunca ha sido tan emocionante.