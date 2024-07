Williams se ve más cerca que nadie de firmar a Sainz para la F1 2025

Williams tiene cada vez más esperanzas de convencer a Carlos Sainz para que se comprometa con la escudería en la Fórmula 1, antes de que finalice el plazo que se ha autoimpuesto la semana que viene para resolver su alineación de 2025.

El equipo con sede en Grove no ha ocultado que quiere que Sainz se una a su escudería como futuro compañero de equipo de Alexander Albon.

Sin embargo, Sainz está sopesando varias opciones que tiene para el año que viene, que incluyen el equipo Sauber/Audi y Alpine.

A pesar de que en las últimas semanas no ha habido avances públicos en la decisión sobre el futuro de Sainz, el jefe del equipo Williams, James Vowles, dijo antes del Gran Premio de Bélgica del domingo que sentía que las perspectivas de su escudería estaban aumentando.

Cuando se le pidió que clasificara sus posibilidades de superar a Alpine y Audi en el fichaje de Sainz, Vowles dijo: "De 100, más del 50%. ¿Qué te parece? ¿Qué confianza tengo? Creo que las probabilidades están a nuestro favor. Pero esto ya me ha picado una vez este año. Así que, veamos".

Vowles tuvo claro desde hace tiempo que quería tener resuelta la alineación de 2025 antes de que el equipo se marchara al parón veraniego, lo que ahora le da una semana más de margen.

Cuando se le preguntó si esperaba tener todo listo para entonces, respondió: "En principio, sí. Creo que ya lo he dicho antes de entrar en el parón veraniego: sí. Y creo que he creado una línea en la arena. Espero que nos mantengamos dentro de ella".

Al ser la decisión del próximo contrato de Sainz en la F1 tan crítica para su carrera, el español no ha querido apresurarse a tomar una decisión de la que podría arrepentirse más tarde.

James Vowles, Williams Racing Team Principal Photo by: Williams

Y aunque eso ha supuesto cierta frustración para los equipos que lo persiguen, Vowles dijo que entendía perfectamente el proceso de pensamiento.

"Hemos tenido conversaciones interesantes hasta altas horas de la madrugada", explicó Vowles.

"Lo persigue uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. Es difícil de rechazar. Un fabricante con el que su padre ha ganado al mismo tiempo. Tiene un equipo (Alpine) que, seamos claros, históricamente nos ha ganado. Y de nuevo, eso es difícil de rechazar".

"Puedo ver esa perspectiva de las cosas. Pero esto es lo que me dijo, lo que más me resonó. La razón por la que hago esto es que, cuando me comprometo, tengo que hacerlo con todo mi corazón y toda mi alma, al 100%, y eso significa que no puedo tener ninguna duda. Y por eso se está tomando su tiempo".

Aunque Vowles tiene otra opción fuerte en Valtteri Bottas, no tiene dudas de que Sainz sigue siendo su candidato preferido.

"Quiero excelencia dentro del equipo", dijo cuando se le preguntó si Bottas o Andrea Kimi Antonelli eran opciones. "Quiero rendimiento para ganar carreras dentro del equipo. Quiero individuos que sean líderes. En otras palabras, que estén establecidos".

"Así que de todos ellos, el primero de la lista, y lo he dicho desde el principio, y lo mantendré aquí también ahora, es Carlos".

"En la adversidad, el año pasado, ganó una carrera, y lo hizo de una manera muy inteligente, contra algunos de los mejores individuos, que incluye a Lando (Norris) y Charles (Leclerc). Les ganó dadas las circunstancias".

"Sé que ayer tuvo una clasificación bastante mala, pero mira la Q1 y la Q2: está ahí o por ahí. Lleva consigo la excelencia. Lo he dicho una vez, y lo sigo diciendo, ahí es donde está mi corazón, y vamos a ver si coincidimos".

Antes del Gran Premio de Bélgica, algunos medios de comunicación informaron de que Sainz tendría un contrato con una cláusula de salida si se le ofrecían asientos en Red Bull o Mercedes. Esto fue algo que Vowles negó.

"No", dijo sobre esa posibilidad existente. "Sólo hay un puñado de personas en el mundo que saben de lo que estamos hablando. Ni siquiera dentro del equipo. Y definitivamente no son los periodistas que están fuera de este motorhome".