Fórmula 1 Las Vegas GP

Williams y Aston Martin presentan nuevas decoraciones para Las Vegas mientras Acura "reemplaza" a Honda

Algunos equipos de Fórmula 1 estrenan decoraciones especiales para el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, con Aston Martin promocionando Acura, la marca de alto rendimiento de Honda

Filip Cleeren

Publicado: 16 nov 2026, 19:14

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Williams y Aston Martin están entre los equipos de F1 que renovaron las decoraciones de sus coches para el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana.

La F1 llega a Las Vegas para la tercera de sus tres carreras en Estados Unidos, con la capital del entretenimiento convertida rápidamente en uno de los fines de semana comerciales clave de la serie para los equipos y sus socios.

Como resultado, varios equipos presentarán decoraciones especiales esta semana, con Williams utilizando una decoración azul cromada en el FW48 que corren Alex Albon y Carlos Sainz.

La decoración de Aston Martin para Las Vegas.

Photo by: Aston Martin

Mientras tanto, Aston Martin reemplaza todos los logos principales de su socio de unidad de potencia Honda por los de Acura, la marca de lujo de Honda que opera principalmente en Norteamérica.

Acura estará presente en la trompa, la cubierta del motor y los trajes de carrera de los pilotos del AMR-26 como parte de una larga serie de activaciones estadounidenses para los equipos de F1 de Honda.

Los coches de Fernando Alonso y Lance Stroll también recibirán detalles adicionales en blanco en la trompa, el pontón y la cubierta del motor a pedido del patrocinador CoreWeave.

El equipo Alpine contará, por su parte, con una marca rosa adicional en el pontón para BWT, su patrocinador principal saliente.

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