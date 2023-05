Wolff tiene duras palabras para el Mercedes W14

En medio de un fin de semana difícil en Miami, en el que Lewis Hamilton no pudo pasar de la Q2, Mercedes cuenta los días que faltan para estrenar una importante actualización en Imola.

Pero además de que el rendimiento del coche está lejos de lo que el equipo esperaba, Wolff ha dicho que hay varias características del mismo que han desencadenado los sufrimientos de su escudería.

"Creo que el coche no es un coche agradable, no es un buen coche", dijo. "(Sus problemas) están en todas partes. Es el ritmo, el rendimiento del coche, es la falta de comprensión del coche (sobre por qué) no está rindiendo. Son todas las actividades. Yo diría que el rendimiento es realmente malo".

El propio Hamilton sugirió que no había ningún área en la que el coche actual estuviera a la altura del de Red Bull Racing.

Cuando se le preguntó dónde le faltaba ritmo al equipo, Hamilton respondió: "¡En todas partes! Simplemente nos falta. Si nos fijamos en los Red Bull, por ejemplo, pueden usar un alerón trasero pequeño, son rápidos en las rectas y en las curvas, mientras que nosotros tenemos que tener un alerón más grande para acercarnos a ellos en esas curvas. Así que creo que nos falta sobre todo carga aerodinámica trasera".

Imprevisibilidad

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff considera, sin embargo, que lo peor del W14 es que es tan impredecible de una sesión a otra, y a menudo sin explicación.

"Es una falta de comprensión de lo que hace que este coche sea una pieza tan molesta", añadió.

Mercedes introducirá en el Gran Premio de Emilia Romaña un importante paso adelante en su desarrollo, que incluye nuevos sidepods y una suspensión delantera revisada.

La escudería espera que los retoques supongan un paso adelante en el ritmo, pero Wolff afirma que lo más importante es que ayuden a los ingenieros a entender mejor qué es lo que ha fallado en su rival de 2023.

"Creo que lo que estamos tratando de hacer con la actualización es crear una nueva línea de base y para nosotros quitar los signos de interrogación de la ecuación y decir, este no es el problema ahora que hemos ido a un concepto diferente".

"Esto es lo que está pasando con la suspensión delantera y estamos buscando soluciones para la carrocería que sean más convencionales que las nuestras, y que van a crear un flujo de aire diferente".

"Para mí, es casi como un reinicio a lo que habría sido un buen comienzo hace 12 meses, y luego tratar de añadir rendimiento".

Wolff también se hizo eco de los comentarios de Hamilton del viernes de que, más allá de que el equipo había curado el porpoising, había pocos progresos que se hubieran hecho desde el año pasado.

Preguntado sobre si el equipo esperaba un rendimiento bajo en Miami, dijo: "No, es peor de lo que pensaba, porque han pasado 12 meses desde la última vez que estuvimos en Miami y el coche sólo ha mejorado ligeramente".

"Tal vez no rebote en la recta, pero eso es lo único que está mejor que el año pasado. El coche no es lo suficientemente rápido, y no tenemos comprensión de por qué entre una sesión y la siguiente. No es aceptable".

