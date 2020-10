Wolff ya está en la búsqueda de su sucesor dentro de Mercedes F1

Toto Wolff admitió a principios de este año que el tiempo que ha pasado ayudando a Mercedes a alcanzar el éxito en la Fórmula 1 desde 2014 le ha pasado factura, y que ya empezó a pensar en lo que quería hacer en el futuro.

Actualmente está en negociaciones con el propietario de Mercedes, Daimler, sobre un nuevo contrato, e identificando qué responsabilidades quiere tener con el equipo a partir del próximo año.

Y aunque seguirá a corto plazo, está claro que está considerando la mejor manera de reestructurar el equipo para que, con el tiempo, pueda apartarse en un nuevo papel y que alguien más pueda entrar como director del equipo.

Dado que la F1 presiona para tener un calendario aún más amplio, tras el anuncio los planes para de 23 carreras en 2021, Wolff dice que es el momento adecuado para pensar en lo que es mejor para Mercedes a largo plazo.

"La verdad es que nos está pasando factura a todos nosotros y siempre he sido de la opinión de que nunca se debe pasar de muy bueno a bueno, porque entonces otro debería coger el testigo", dijo.

"Todavía creo que puedo contribuir, de hecho disfruto mucho de los fines de semana de carreras. Y he llegado a disfrutarlos más desde el confinamiento. Sólo tengo que pensar cómo me gustaría estructurar el equipo de cara al futuro".

Wolff dijo que la forma en que Mercedes ha sido capaz de evolucionar su departamento técnico en los últimos años, con la salida de Paddy Lowe en 2017 y la llegada de James Allison, ha proporcionado algo de inspiración para ordenar la estructura del equipo.

"Tuvimos un gran traspaso de responsabilidades, manteniendo el conocimiento y el liderazgo senior en la compañía, pero sin crear un cuello de botella para que los jóvenes talentos pudieran brillar", añadió Wolff.

"Eso es algo que veo muy interesante, y pensando en los próximos años, me enorgullecería mucho ver que un director de equipo llega, toma el relevo y hace un mejor trabajo del que podría haber hecho yo. Este es un proyecto muy interesante para mí".

"No defraudaré al equipo. Soy accionista y me quedaré con el equipo, eso es lo que hemos acordado con Daimler, pero tal vez en otra función. Como CEO, presidente o lo que sea, no lo hemos definido todavía".

"Daimler me ha dado la oportunidad de elegir. Pero, antes de pasar a un nuevo rol, necesito asegurarme de que otro quiere hacer las 23 carreras y pueda disfrutar frente a una pantalla de Zoom".

Toto Wolff, Director Ejecutivo Mercedes AMG Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si era posible que pudiera dejar su papel de director de equipo ya el año que viene, Wolff dijo: "He pasado bastante tiempo pensando en ello, y también involucrando a los líderes dentro de Mercedes, y no hemos identificado la estructura para el futuro".

"Por lo tanto, no puedo decirte si es un año, dos o tres. Lo principal no es que yo, ya sabes, haya sufrido el peaje de las carreras, porque disfruto de la competición. Y mientras disfrute de la competición, creo que puedo contribuir al éxito del equipo".

"Pero, mientras disfruto, también necesito asegurarme de que haya una transición en el futuro, y no sé cuándo será porque aún no he identificado a la persona adecuada".

