Wolff califica Imola como un "completo fracaso" para Mercedes

Durante la clasificación del viernes, Mercedes se quedó fuera de la Q3 por primera vez desde el Gran Premio de Japón de 2012, con George Russell ocupando la 11ª plaza, mientras que Lewis Hamilton fue 14º.

Eso hizo que la escudería tuviera que minimizar daños el sábado en la primera carrera al sprint que daba puntos a los ocho primeros clasificados, pero se antojaba una tarea muy complicada por el rendimiento del W13.

Mientras que la escudería de las flechas de plata esperaba beneficiarse del formato del fin de semana y poder remontar para una mejor posición el domingo, todos en el paddock se sorprendieron porque no hicieron progresos en las 21 vueltas del sprint en Imola.

Russell terminó en el mismo lugar en el que arrancó, mientras que Hamilton perdió una posición en favor de Yuki Tsunoda. Es por ello que el jefe de los alemanes, Toto Wolff, admitió que fue un "completo fracaso", y otra "experiencia humillante", ya que sus pilotos sufrieron en medio del pelotón con el DRS.

"Puedes decir 'bueno, estamos tratando de aprender', pero no estuvimos muy bien con el calentamiento de los neumáticos, por eso no hay mucho que se pueda hacer", dijo el austriaco. "No se puede esperar un milagro en la salida, porque los adelantamientos son muy difíciles".

"Podemos recuperar posiciones, lo hemos demostrado, pero no de forma rápida y, por tanto, más allá de lo que estemos aprendiendo, es otra experiencia de humildad", reconoció Wolff.

George Russell, Mercedes W13, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Russell explicó que a Mercedes también le faltaba velocidad punta para aprovechar al máximo la única zona de DRS en Imola, que permitiría escalar en la parrilla después de que varios monoplazas más rápidos tuvieran un mal viernes.

"Estas carreras al sprint son complejas, no sé cómo fue el resto, pero parecía una procesión desde donde estábamos", indicó el británico. "La carrera no es lo suficientemente larga como para tener algo de degradación y ver algunas diferencias ente los pilotos y coches, pero tenemos trabajo que hacer".

"Creo que el monoplaza es más rápido, aunque todavía no tenemos la velocidad en la recta para avanzar, y aquí tienes las pequeñas curvas de la recta para limitar las oportunidades de adelantamiento, así que eso frenó nuestro progreso", comentó.

"La estrategia va a ser clave, y vamos a tener que hacer algo diferentes a nuestros rivales, eso nos dará la oportunidad de luchar y ascender en la parrilla, estoy seguro de que esta noche entenderemos un poco más, pero va a ser complicado", continuó.

"Está claro que ha sido un fin de semana difícil para nosotros, y probablemente nos hemos excedido en las primeras carreras", dijo Russell. "Este fin de semana estaremos donde merecemos estar".

Hamilton, por su parte, explicó: "Se está trabajando mucho en el fondo, pero esto es lo que hay. No lo hemos hecho bien este año, y todo el mundo está trabajando tan duro como puede para corregirlo".

"No estamos luchando por el campeonato, pero sí por entender el coche y mejorar a lo largo del año, eso es todo lo que podemos esperar ahora mismo", sentenció el siete veces campeón del mundo.