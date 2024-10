Wolff califica de "indignante" el dispositivo de Red Bull y pone presión a la FIA

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha tachado de "escandaloso" el dispositivo de ajuste de la quilla delantera de Red BullRacing, al tiempo que ha sugerido que la FIA podría seguir investigando el asunto.

Red Bull estuvo en el centro de la intriga técnica durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos después de que saliera a la luz que la FIA estaba intensificando la supervisión de un sistema que la escudería con sede en Milton Keynes tiene para subir y bajar la altura de la quilla delantera.

Aunque la presencia del dispositivo, que debe ajustarse con una herramienta, está permitida, lo que iría en contra del reglamento sería que se cambiara en condiciones de parc ferme.

Por ello, la FIA le colocó un precinto durante el fin de semana de Austin para garantizar que no se alterara entre la calificación y la carrera. Además, el equipo ha prometido realizar cambios más permanentes en su coche para finales de esta temporada.

El jefe de asuntos de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, afirma que no hay indicios de que Red Bull utilizara el dispositivo en el pasado, por lo que considera el asunto cerrado. Sin embargo, puede que ese no sea necesariamente el final del asunto.

Wolff, cuyo equipo ha luchado duramente contra Red Bull en el pasado, cree que la situación está lejos de ser aceptable, ya que insinuó que los altos cargos de la FIA -incluido su presidente Mohammed Ben Sulayem- aún pueden ser presionados para llevar las cosas más lejos.

Hablando sobre el sistema de Red Bull, Wolff dijo: "Mi opinión es, desde la distancia de lo que he visto y lo que he oído, que es indignante".

Explicando más sobre por qué pensaba así, Wolff dijo que era muy sospechoso que Red Bull hubiera instalado un dispositivo tan complicado en su coche, simplemente para ayudar a cambiar la altura de pilotaje en las sesiones de entrenamientos.

"Creo que todos estamos diseñando piezas que son estándar de F1, y que cumplen con las más altas especificaciones que están dentro de las regulaciones".

"A veces, en cosas como la elasticidad aerodinámica, probablemente intentarías llegar lo más lejos posible, pero hay otras cosas en general y ciertas partes en las que te cuestionarías por qué existen".

Y añadió: "¿Por qué diseñar una cosa así y ponerle dos marcas para dos posiciones, como si quisieras (cambiar las cosas)? ¿Es esa la toma de decisiones precisa [que tenemos] en la F1?".

Detalle del dorsal delantero del Red Bull Racing RB20 Foto de: Andreas Beil

Una herramienta 'Bug's Bunny

Wolff también sugirió que Red Bull realizó una farsa al mostrar a la FIA una herramienta que, según dijo, se utilizó para alterar el dispositivo. En su opinión, los ajustes podrían modificarse fácilmente de una forma mucho más sencilla.

"Me gustó mucho que pusieran esta escoba de verdad en el coche para demostrar que era la única forma de cambiarla. Me pregunto cuánto tiempo les llevó inventarlo y meterlo ahí".

Un equipo rival ha apodado al enchufe de medio metro de largo que Red Bull mostró a la FIA como dispositivo "Bug's Bunny", porque parecía una herramienta de dibujos animados teniendo en cuenta los niveles de sofisticación que normalmente se esperan en la F1.

Wolff respaldó esta idea. "No sabía que en la F1 se utilizaban estos dispositivos tipo 'Bug's Bunny'. No basta con decir que es esto, y prometemos que no lo volveremos a hacer".

Y aunque Tombazis dijo durante el fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos que creía que el asunto estaba cerrado, Wolff no cree que esto sea el final de las cosas.

"No puedo hablar en nombre de la FIA. No puedo hablar por Nikolas", dijo. "Obviamente, es algo que no se ha visto desde hace mucho tiempo.

"Pero creo que los dirigentes de la FIA van a analizarlo y a decir: '¿Qué hacemos con esto?".