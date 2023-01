Wolff: la prohibición de declaraciones políticas de FIA podría no ser tan dura

El organismo rector de la F1 generó revuelo justo antes de Navidad cuando anunció que prohibía a todos los pilotos hacer declaraciones o comentarios "políticos, religiosos o personales" que no fueran neutrales sin autorización previa.

En una versión actualizada del Código Deportivo Internacional de la FIA, que rige el funcionamiento de sus competiciones automovilísticas a partir de 2023, el organismo esbozó una nueva infracción.

Un nuevo artículo 12.2.1.n establece que se considerará que los pilotos han cometido una infracción de las reglas si muestran "la realización y exhibición general de declaraciones o comentarios políticos, religiosos y personales que violen notablemente el principio general de neutralidad promovido por la FIA en virtud de sus Estatutos, a menos que hayan sido previamente aprobados por escrito por la FIA para las Competiciones Internacionales, o por la asociación nacional pertinente para las Competiciones Nacionales dentro de su jurisdicción".

La nueva norma llega después de que varios pilotos, entre ellos Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, hayan aprovechado la plataforma de la F1 para presionar sobre temas que significan mucho para ellos.

Si bien la mano dura de la FIA recibió críticas por ser una medida innecesaria, Wolff cree saber cómo serán las cosas exactamente.

Sebastian Vettel, Aston Martin, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT02, on the grid

Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images