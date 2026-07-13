Toto Wolff es "demasiado inteligente" para firmar a Verstappen, dice Guenther Steiner

El exjefe del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, ha cuestionado por qué Mercedes intentaría contratar al cuatro veces campeón Max Verstappen, sugiriendo que el jefe del equipo, Toto Wolff, es "demasiado inteligente" para hacer tal movimiento.

El futuro de Verstappen ha sido objeto de intensa especulación en las últimas semanas. Además de su desagrado por los coches de la nueva normativa, el piloto de Red Bull también ha afrontado problemas con su maquinaria.

Tras un fallo mecánico de su alerón trasero en el Gran Premio de Gran Bretaña, el neerlandés fue muy expresivo por la radio del equipo sobre el rendimiento y la fiabilidad del RB22.

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Como resultado, Verstappen ha estado en el centro de rumores que lo vinculan con un traslado a Mercedes o McLaren. Pero hablando en The Red Flags Podcast, Steiner puso en duda la viabilidad de un traslado al equipo de Brackley, argumentando que no hay razón para que Mercedes desestabilice su actual alineación de pilotos.

"Pero quiero decir, ¿adónde va? Quiero decir, si no le gusta Red Bull, hay lugares a los que puede ir, pero no tienen el dinero para pagarle, y no tienen el coche que quiere.

Max Verstappen, Red Bull Racing

"¿Por qué Mercedes lo firmaría? Mercedes tiene a la próxima superestrella y a un muy buen piloto en George.

"Entonces, ¿por qué gastarías más dinero para traer a Max? La única forma en que Max llegaría es si George se marcha. Cuesta mucho más que George y quizá desestabilizaría a Kimi. ¿Por qué haría eso? Y Toto es demasiado inteligente para hacer eso, en mi opinión, y cuesta mucho más."

Después de haber estado en la lucha por el campeonato de pilotos en 2025, perdiendo finalmente ante Lando Norris, de McLaren, Verstappen se encuentra ahora séptimo en la clasificación con 76 puntos tras las primeras nueve rondas de la temporada 2026. Kimi Antonelli, de Mercedes, lidera con 179 puntos.