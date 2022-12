Cargar reproductor de audio

Wolff y Binotto se enfrentaron en una serie de asuntos mientras dirigían sus respectivos equipos en las últimas cuatro temporadas, particularmente a lo largo de 2019 en medio de preocupaciones sobre la legalidad de la unidad de potencia de Ferrari.

Ferrari anunció la semana pasada que Binotto había dimitido de su cargo y dejaría Maranello a finales de mes, poniendo fin a una etapa de 28 años en la Scuderia. La noticia ha dejado vacante uno de los puestos más importantes de la F1, y Ferrari ha afirmado que eligirá un sustituto en el nuevo año.

En declaraciones al podcast de F1 Beyond the Grid, el director del equipo Mercedes, Wolff, dijo que "no es ningún secreto" que él y Binotto "tuvieron sus momentos" en los últimos años, pero consideró que se habían "consolidado" durante 2022.

"Estábamos en un lugar mucho mejor", dijo Wolff. "Pero siempre estuvo claro que estaba bajo una presión tremenda. Siendo director de equipo en Ferrari, más te vale tener un buen contrato para tu salida".

"Ahora, probablemente ocurrió lo inevitable, pero él aguantó más de lo que pensaba".

Además de ser el director del equipo de F1 de Ferrari, Binotto también fue su jefe técnico tras asumir el cargo en 2016. Antes de eso, supervisó la división de motores de Ferrari, lo que le da uno de los CV más amplios del paddock.

Cuando se le preguntó si la experiencia y la trayectoria de Binotto lo harían interesante para trabajar en Mercedes, supervisando potencialmente su división de motores llamada High Performance Powertrains, Wolff descartó la posibilidad.

"No, creo que hubo demasiada porcelana rota entre nosotros los dos últimos años como para que esto fuera posible", dijo Wolff.

"Con los otros equipos, no puedo decirlo. Pero ciertamente Mattia entiende la Fórmula 1 al dedillo, y sí, tal vez encuentre un papel en otro equipo."

¿Quién debe reemplazar a Binotto en Ferrari, según Wolff?

Frederic Vasseur, de Alfa Romeo, se perfila como el sucesor de Mattia Binotto en Ferrari.

Frederic Vasseur, director de equipo de Alfa Romeo, es el actual favorito para tomar el relevo en Ferrari, pero Wolff consideró que era "muy difícil juzgar" quién sería el más adecuado para el puesto.

"Tienes que entender el automovilismo, quizá más que la Fórmula 1", dijo Wolff.

"Pero es un nicho en el que el deporte, el reglamento, el organismo rector, el titular de los derechos comerciales, los competidores, todos nosotros estamos básicamente encerrados en esta jaula del paddock. Hay que ser políticamente astuto".

"Es un entorno muy especializado. Cuanto más se conoce este deporte, mejor. Pero tampoco quieres ser un pony de un solo truco".

"Se puede ser un buen gestor de carreras y no entender nada de lo que ocurre comercialmente o fuera del mundo".

